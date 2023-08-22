Правоохоронці повідомили про підозру жителю Южноукраїнська, який з початку повномасштабного вторгнення РФ поширював антиукраїнські матеріали в соцмережі.

Про це йдеться на сайті Миколаївської обласної прокуратури.

За даними слідства, 63-річний чоловік поширював дописи та відеозаписи з проросійських груп у забороненій соцмережі. У розміщених антиукраїнських матеріалах він заперечував військову агресію РФ та закликав до співпраці з державою-агресором та її збройними формуваннями.

«Чоловік в одній із заборонених соціальних мереж поширював публікації, в яких міститься символіка комуністичного тоталітарного режиму», — зазначили в прокуратурі.

Крім того, під час обшуку в помешканні фігуранта правоохоронці вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Нагадаємо, СБУ затримала пособника російської армії, який «передав» ворогу Херсонську філію Укрпошти.