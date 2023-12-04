Юрій Гранатуров

Заступник очільника Миколаївської обласної військової адміністрації з питань медицини Юрій Гранатуров повідомив, що йому невідомо про обшуки через розтрату майна обласної дитячої клінічної лікарні.

Про це він повідомив у коментарі кореспонденту «НикВести».

— Я дізнався про це з відкритого джерела, з вашого сайту (видання «НикВести», – прим.). Вперше побачив декілька хвилин тому. Зараз немає чого коментувати. Ніякої інформації в мене немає В офіційних коментарях ми користуємося офіційними джерелами. Офіційні джерела вам усі відомі, на них можна базуватися. Все інше можна не коментувати, тому що немає ніяких фактів і немає ніякої конкретики, – сказав Юрій Гранатуров.

Юрій Гранатуров Олександр Пліткін

На питання, чи будете він розбиратися у цій ситуації, заступник голови ОВА відповів: «Коли буде офіційна інформація від правоохоронних органів з конкретними результатами чи якимись побажаннями у межах своїх функціональних обов'язків та повноважень згідно чинного законодавства – буду і мушу».

— Є процедура будь-якого дійства – вона базується на діючому законодавстві. Я посадова особа і користуюсь виключно інструктивними документами і діючим законодавством. У разі необхідності створюється відповідна комісія, проводиться відповідна службова перевірка, службове розслідування чи слухання. Коли є конкретні фактичні речі, які цього потребують, – додав Юрій Гранатуров.

Як відомо, 30 листопада за місцем роботи та проживання головного лікаря обласної дитячої лікарні Олександра Пліткіна та його заступниці Ірини Ткаченко відбулись обшуки у рамках кримінального провадження за частиною 4 статті 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Водночас Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту Стратегічних розслідувань Національної поліції України спільно зі слідчими ГУНП в Миколаївській області проводять досудове розслідування за фактом декларування недостовірної інформації керівництвом обласної дитячої клінічної лікарні.

Нагадаємо, у липні 2023 року під час візиту до Миколаєва Президент України Володимир Зеленський, зокрема, відвідав обласну дитячу лікарню. Тоді він розкритикував стан палат у медичному закладі. Перебуваючи в одній з палат, Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер. Після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні заклад почав ремонт в хірургічному відділенні та встановив кондиціонери у восьми палатах.

16 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу Віктор Таран, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Однак, виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовляння довідок для ухилянтів від мобілізації, залишився на посаді.

Прокурор Миколаївської області Дмитро Казак у вересні повідомив, що наразі у справі про видачу «липових» довідок в психлікарні є лише один підозрюваний — правоохоронець, який за даними Держбюро розслідувань, був посередником.