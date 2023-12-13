Миколаївська обласна рада не мала права відмовляти журналістам у доступі до засідання обласної ради, а повинна лише попередити про наявні безпекові ризики.

Про це заявив юрист Інституту масової інформації Роман Головенко, повідомляється на сайті ІМІ.

Раніше повідомлялось, що Миколаївська облрада всупереч регламенту відмовила «НикВести» в присутності на сесії, яка запланована у дистанційному режимі на четвер, 14 грудня.

Роман Головенко зазначив, що регламент облради дійсно гарантує журналістам право присутності в залі наживо на дистанційному засіданні.

Діючий регламент Миколаївської обласної ради, а саме стаття 74 Регламенту визначає, що під час проведення пленарного засідання обласної ради у дистанційному режимі у залі, де відбувається таке засідання, можуть перебувати лише голова облради, його заступник, голова ОВА, працівники апарату ради, а також представники засобів масової інформації. Інші ж депутати беруть участь у засіданні у формі відеоконференції.

Проте, обласна рада, яку зараз очолює Антон Табунщик, вважає, що участь можлива лише у дистанційному режимі, оскільки не мають можливості «організувати безпечну присутність представників ЗМІ».

— Робота журналістів в окремих випадках передбачає ризики, низка журналістів працюють навіть на передовій. Тому завданням керівництва ради в даній ситуації було не обмежувати фізичну присутність журналістів, а лише проінформувати їх заздалегідь про наявні ризики. Це можна було зробити під підпис. Також на майбутнє можна змінити норму регламенту, яка щодо дистанційного засідання говорить про право присутності в залі, де проводиться засідання, хоча воно йде дистанційно. Формулювання можна просто прив’язати до приміщення, в якому перебуває голова та працівники апарату ради, тоді це може бути будь-яке приміщення, яке відповідає ситуації, — зазначив юрист.

До цього, 11 грудня на офіційному сайті Миколаївської облради опублікували проекти рішень найближчого засідання облради, а також повідомили, що очільник облради скликав її. Але саме розпорядження опубліковане не було. На це у своєму фейсбуці звернула увагу представниця ІМІ в Миколаївській області Катерина Середа.

Наступного дня, після зауваження медійниці, на сайті облради все ж опублікували розпорядження та повідомили дату та формат проведення сесії, на якій у дистанційному режимі, також порушуючи власний регламент, планують розглянути кадрові питання.

Раніше голова постійної депутатської комісії Миколаївської обласної ради з питань захисту прав та свобод людини, законності і правопорядку Денис Андрєєв визнав, що винесення та розгляд на онлайн-засіданні сесії облради кадрових питань порушує діючий регламент ради.

У червні 2023 року в Миколаєві в чергове в онлайн-форматі відбулась сесія обласної ради. Засідання не було анонсоване, та про його проведення стало відомо з короткого допису на офіційному сайті. На сесії депутати проголосували за підвищення йому премії та надбавки.

Нагадаємо, перший заступник голови Миколаївської обласної ради, представник партії «Слуга народу» Антон Табунщик, який у березні фактично очолив облраду у зв’язку з відставкою її колишньої очільниці Ганни Замазєєвої, дав обіцянку працювати відкрито та прозоро.