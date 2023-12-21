Віталій Кім, фото НикВести

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, який є також депутатом міської ради від партії «Слуга народу», вважає, що міський комунальний телеканал необхідно утримувати за рахунок бюджету до кінця воєнного стану, а уже потім приймати рішення про його продаж або передати у колективну власність журналістів.

Таку позицію Віталій Кім висловив, коментуючи «НикВести» проект рішення щодо реформування комунального підприємства «ТРК «МАРТ» у некомерційне комунальне підприємство, яке буде на 100% фінансуватися за рахунок бюджету міста за захищеними статтями видатків.

— На мою думку, утримання каналу доречно до кінця воєнного стану. А потім, на мою думку, його треба продати, або журналістів зробити акціонерами. Тому що зараз є певні завдання, які мають бути реалізовані через медіа. Але після закінчення воєнного стану, я вважаю, що це недоречно, звісно, утримання телеканалу за бюджетний кошт, — сказав Віталій Кім.

Зазначимо, що зараз телеканал фактично також утримується за рахунок міського та обласного бюджету, отримуючи кошти від виконавчих органів та інших комунальних підприємств міста за послуги з інформування населення.

За даними пошуково-аналітичної системи 007.org.ua, з початку 2023 року телеканал «МАРТ» отримав з бюджету Миколаєва та Миколаївської області, а також державного бюджету 5,5 мільйонів гривень за договорами на виготовлення сюжетів та розміщення інформації. Найбільше діяльність телеканалу профінансував Виконком Миколаївської міської ради, виділивши йому загалом 3,5 мільйони гривень.

Закон України «Про медіа» передбачає реформу комунальних телерадіокомпаній, які тепер трансформуються в публічні аудіовізуальні медіа. Реформа спрямована на те, щоб убезпечити компанії від впливу власника та сприяти їхній незалежності. Мета — щоб вони могли доносити локальну інформацію до своєї аудиторії та бути інструментом діалогу всередині громад.

В Україні вже пройшла реформа роздержавлення преси та створення Суспільного на базі державної телекомпанії. Однак комунальні телеканали та радіо не реформували. Вони перебувають у власності органів місцевого самоврядування, їх фінансують із місцевих бюджетів. Таких компаній, за інформацією регулятора, зареєстровано 138, працюють зараз 82 компанії, повідомляв Детектор Медіа у квітні цього року.

Закон передбачає чотири варіанти реформи комунальних телеканалів:

реорганізація в комунальне унітарне (некомерційне) підприємство,

вихід зі структури власності місцевої влади та передача його колективу,

приватизація,

припинення діяльності або анулювання ліцензії, якщо компанія не вдаватиметься до жодних змін.

Закон регулює питання публічних аудіовізуальних медіа у своєму розділі ІІІ. А також відводить пів року з моменту скасування воєнного стану на реформування комунальних телерадіоорганізацій, повідомляв Інститут масової інформації.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «МАРТ» Миколаївської міської ради звернулось з листом до мера Олександра Сєнкевича, у якому просить передбачити в бюджеті міста на фінансування телеканалу 12,7 мільйонів гривень у 2024 році. Підприємство зробило розрахунки з урахуванням можливого прийняття депутатами рішення про реформування «МАРТу» з комунального підприємства (КП) в комунальне некомерційне підприємство (КНП).

Пізніше це питання розглянула комісія з питань законності та гласності міської ради. Однак депутати не підтримали це рішення і рекомендували зняти з сесії цей проєкт рішення.

Депутатам Миколаївської міської ради пропонують на затвердження одразу два рішення:

19 грудня під час засідання планово-бюджетної комісії Миколаївської міської ради депутати понад годину дискутували на тему реформування комунального телеканалу «МАРТ» та зміну форми його фінансування, однак жодного рішення не ухвалили.