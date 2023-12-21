19 грудня під час засідання планово-бюджетної комісії Миколаївської міської ради депутати понад годину дискутували на тему реформування комунального телеканалу «МАРТ» та зміну форми його фінансування — фактично пропонується передати телеканал на 100-відсоткове утримання з бюджету.

Про це пишуть «НикВести».

Закон України «Про медіа» передбачає реформу комунальних телерадіокомпаній, які тепер трансформуються в публічні аудіовізуальні медіа. Реформа спрямована на те, щоб убезпечити компанії від впливу власника та сприяти їхній незалежності. Мета — щоб вони могли доносити локальну інформацію до своєї аудиторії та бути інструментом діалогу всередині громад.

В Україні вже пройшла реформа роздержавлення преси та створення Суспільного на базі державної телекомпанії. Однак комунальні телеканали та радіо не реформували. Вони перебувають у власності органів місцевого самоврядування, їх фінансують із місцевих бюджетів. Таких компаній, за інформацією регулятора, зареєстровано 138, працюють зараз 82 компанії, повідомляв Детектор Медіа у квітні цього року.

Закон передбачає чотири варіанти реформи комунальних телеканалів:

реорганізація в комунальне унітарне (некомерційне) підприємство,

вихід зі структури власності місцевої влади та передача його колективу,

приватизація,

припинення діяльності або анулювання ліцензії, якщо компанія не вдаватиметься до жодних змін.

Закон регулює питання публічних аудіовізуальних медіа у своєму розділі ІІІ. А також відводить пів року з моменту скасування воєнного стану на реформування комунальних телерадіоорганізацій, пише Інститут масової інформації.

Громадська організація «Національна асоціація медіа» реалізує пілотний проект для 5 комунальних телекомпаній, на яких буде «відкатана реформа комунальних ТРО» і буде напрацьований найоптимальніший механізм реформування, який запропонують усім комунальним телерадіокомпаніям, повідомляв у квітні «Детектор медіа».

Виконавча директорка «НАМ» Катерина М’яснікова також звернулась до Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича та секретаря міськради Дмитра Фалька із закликом «відповідально та зважено підійти до процесу створення аудіовізуального медіа Миколаївської громади через трансформацію КП «ТРК «МАРТ» у комунальне некомерційне підприємство «ТРК «МАРТ». Копія листа є у редакції «НикВести».

Нагадаємо, комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «МАРТ» Миколаївської міської ради звернулось з листом до мера Олександра Сєнкевича, у якому просить передбачити в бюджеті міста на фінансування телеканалу 12,7 мільйонів гривень у 2024 році. Підприємство зробило розрахунки з урахуванням можливого прийняття депутатами рішення про реформування «МАРТу» з комунального підприємства (КП) в комунальне некомерційне підприємство (КНП).

Пізніше це питання розглянула комісія з питань законності та гласності міської ради. Однак депутати не підтримали це рішення і рекомендували зняти з сесії цей проєкт рішення.

Депутатам Миколаївської міської ради пропонують на затвердження одразу два рішення:

Під час засідання бюджетної комісії Миколаївської міської ради депутати детально обговорили доцільність ухвалення такого рішення під час війни та поспіхом.

Виступаючи перед депутатами, керівники телеканалу директор та головний редактор Віталій Мехеда, а також директор програм Юрій Тазарачев наполягали на тому, що міськрада має виконати норму закону про медіа та реформувати телеканал саме шляхом перетворення його на КНП.

— Законодавець розуміє, що медіа, особливо громади в такій складній ситуації, в якій зараз перебуває місто Миколаїв, забезпечує інформаційні потреби, воно діє. Законодавець бачить шлях рішення цієї проблеми саме так, як він пропонує цим законом. Тут нема ніякої самодіяльності. Закон так прописаний, рано чи пізно ця трансформація відбудеться. Ми просимо, щоб це відбулося просто раніше, от і все. Телекомпанія «МАРТ» сьогодні активно задіяна в інформаційному супроводі діяльності місцевого органу влади. Так чи інакше, ми отримуємо гроші від них (від виконавчих органів міськради та виконкому, — прим.). В рамках тих договорів, які існують. Існували, існують, і ми відпрацьовуємо ці договори. Ну, власне, я не думаю, що якось принципово зміняться ті видатки, які сьогодні несе Миколаївська міська рада, миколаївська громада на наше підприємство, — сказав Віталій Мехеда, відповідаючи на питання депутатів.

Скриншот з відеотрансляції засідання бюджетної комісії міськради Миколаєва 19 грудня

Юрій Тазарачев, у свою чергу, зазначив, що у випадку, якщо депутати не покладуть ТРК «МАРТ» на повне утримання з бюджету, їм доведеться шукати шляхи заробітку або звільняти людей.

— Зараз кінець року, і якщо не буде на сесії проголосовано за це, то ми не знаємо, як ми будемо 2024 рік жити. Ми не знаємо, яким чином в бюджеті з'являться для нас грощі на ті ж договори. Ми не знаємо, як це буде. І нам знову прийдеться виживати, нам знову прийдеться звільняти людей, щось робити, не завжди платити, або на купівставки їх відправляти. Це, ну, коли зараз вийшов закон про медіа, який говорить, ви повинні зберегти медіа, комунальні медіа. Це таке законодавство. А так, якщо когось там якісь цифри не, ну там, здається, що там це багато грошей, ну це ж можна все говорити про це. Але це окремо питання. І це ж не остаточна цифра (12,7 мільйонів гривень, — прим.). Вона може йти вниз, — сказав Юрій Тазарачев.

Виконуюча обов'язки начальника управління комунального майна міськради Тетяна Димитрова роз’яснила, що у випадку ухвалення рішення про зміну назви та затвердження нового статуту, а по факту зміни форми підприємства з КП на КНП, Миколаївська міська рада зобов’язана буде фінансувати усі видатки телеканалу: виплату зарплат, комунальні та інші поточні видатки, оновлювати обладнання. З іншого боку, телеканал буде безкоштовно транслювати засідання сесії та робити сюжети про роботу органів влади, за що зараз отримує кошти в рамках договорів з виконавчими органами.

— Тобто це обов'язкові платежі, які ми повинні як бюджетній структурі надавати. Зараз сьогодні фінансування комунальних підприємств здійснюється так, вони як комунальні підприємства закупають у нас. З бюджету, не тільки з бюджету, але при цьому вони мають право заробляти кошти окремо. Це відбувається зараз. І воно то, що заробили, вони всі гроші платять собі за роботоплату і все інше. Що зараз відбудеться? Це буде захищені статті видатків, я би так сказала. Крім цього, воно нічого не забороняється їм ще заробляти більше, чим вони заробляли. Тільки ми, як міська рада, не будемо їм сплачувати за всі дії, які вони відносяться до нас. Вони будуть безкоштовно. Договорів (на висвітлення, — прим.) не буде зовсім. Буде тільки їх утримання. Вони це будут робити безкоштовно для нас, — сказала Тетяна Димитрова.

Депутат Сергій Кантор поцікавився у представників телеканалу, в чому сенс для міськради сьогодні приймати те рішення, яке просить «МАРТ». На це Віталій Мехеда відповів, що депутати зможуть «донести громаді свою позицію без цензури».

— Для вас як для депутата Миколаївської міської ради є майданчик, куди ви можете прийти і донести громаді свою позицію з того чи іншого будь-якого питання, без цензури і без якихось пересмикувань, якихось маніпуляцій, донести свою позицію. Громада на цьому майданчику зможе отримати цю інформацію. От власне все, що ви сьогодні говорите, комерційно може вважати це запотрібне, продати це або не продати. На цьому майданчику ви просто отримуєте можливість, як депутат Миколаївської міськради, як представник засновика цього комунального підприємства, — сказав Віталій Мехеда.

Сергій Кантор сказав, що він і раніше, протягом 28 років існування телеканалу, мав таку можливість. Натомість, він озвучив припущення, що керівництво телеканалу просто прагне «фінансової стабільності» у вигляді гарантованого бюджетом фінансування.

— Так я і раніше це міг робити. І раніше ми могли це робити. Я приходив на «МАРТ» рік тому, три роки тому, 10 років тому, 20 років тому. Я приходив і це робив. Сенс в чому? От сенс в чому? Я хочу почути, сенс в чому? Щоб Кантор чи Панченко приходили і могли виступати? Воно ж зроблено таким, яким воно є. Воно працює, ну хай працює, ми вас підтримуємо, екран купили за мільйон шістсот. Ми вас підтримуємо. У мене є відповідь на це. І начальник департаменту, вона доповідала і в її доповіді я почув це, тому що я це розумію. Ви хочете стабільності, ви не хочете залежності від своїх колег в міській раді, дадуть їм гроші, не дадуть гроші. Ви хочете бути захищеними у 24-му році, в якому війна, і ми всі, ми всі хотіли би і повинні все робити, для того, щоб вона завершилась. Ви хочете стабільності. Так вся Україна хоче стабільності, вся Україна хоче. Тому, ну, я думав, що є ще якийсь сенс, а тут сенс такий. Хлопці, ми хочемо перейти в захищені статті. Ми не хочемо ходити на бюджетну комісію, бачити ваші очі і ходити з протянутою рукою. Ви нам слюнявте по розкладу, скільки там нам потрібно, і далі прийшли ви до нас — прийшли, не прийшли — це ваші проблеми. Ми захищені. Про це каже Федір Борисович. Я його розумію, але він каже інше. Хлопці, ми вам дали подушку так називаємої безпеки, а все інше, заробляйте. На департаменті фінансів, на колегах, на містянах, на договорах. Нічого ж не зміняється. Ми не можемо вас захистити в повної мірі, але ми не кажемо, що «МАРТ» потрібно закрити, — сказав Сергій Кантор.

У свою чергу, Віталій Мехеда вкотре послався на закон «Про медіа», який депутати мають виконати. Сергій Кантор відповів йому, що міська рада має право це зробити, але може вчити і по іншому, наприклад, вирішити закрити телеканал через брак фінансування, особливо в умовах війни.

— У нас є право, але ми можемо по-іншому своє право здійснити. Вас може не бути. Просто не буде. Нам не по карману. Ми про це не кажемо. Ми кажемо, будьте такими, які ви є. Поки війна і в нас ще є півроку на вирішення цього питання. А от коли війна закінчиться і в нас є півроку, ми тоді подивимося, по карману це нам чи не по карману. А ви трохи, так скажемо, по-другому дивитесь на це, — сказав Сергій Кантор.

Далі слово взяла депутатка Олена Кісельова. Вона висловила думку, що дискусія, яка ведеться в стінах міськради останні дні, мала б виникнути ще на початку року, коли вступив у силу закон «Про медіа». На її думку, треба було провести опитування серед миколаївців щодо того, чи потрібен їм міський телеканал, яким він має бути тощо.

— Ідеологія даного закону говорить про одне: згідно зі стандартами Ради Європи, пряме володіння і управління медіа органами місцевого самоврядування не допускається. Бо це не дозволяє гарантувати незалежність таких медіа та не дозволяє уникнути впливу власника, ключове слово, який має політичні інтереси. Саме тому було проведено роздержавлення преси та перетворення державних медіа на суспільні. Якщо аналізувати норми закону, то там мова йде саме про філософію зміни функціонування комунального підприємства. Вже про це говорили і все вже всі зрозуміли, що коли, от зараз, на скору руху, після того, коли вже одне рішення не пройшло, по суті, тепер нам підготували інше рішення, яке обгорнуло проблему в назву «збільшення статутного капіталу так зміну назви», — сказала Олена Кісельова.

На її думку, розробник проекту рішення намагається зманіпулювати думкою депутатів міської ради та просунути вигідне рішення, яке не має на меті створити з «МАРТу» незалежне медіа, а просто вирішити фінансове питання телеканалу.

— Оскільки законодавець зобов'язав провести так звану декомунізацію, тому що виходить із комунальної власності і з-під пливу комунальної власності для того, щоб воно було незалежним, ключовий момент. Те, що нам сьогодні запропонувало управління комунальної власності, це не єдиний спосіб, який дам законодавець. Нам впарюють одне рішення, нам не дали декілька випадків виходу із цієї ситуації. Законодавець чітко зазначив, що ми зобов'язані прийняти відповідні рішення щодо реалізації в термін по закінченню воєнного стану або протягом шести місяців після його закінчення. Можливо, якщо ми говоримо про суспільний інтерес, про прозорість, то не потрібно було йти в такий трошки прихований, в такий тіхушний спосіб? А потрібно було провести дискусію, залучити громадськість, провести опитування, щоб нам, як депутатам, щоб нам не говорили, що ж ви таке робите: в цьому році ви закрили пологовий будинок, а телеканал поставили, вибачте, як на податок для платника на локальні податки. Може, це і добре, але спитати треба в громадян, а ми вже бачимо їхню реакцію, що всі гроші на ЗСУ. Можливо, і правильне рішення, воно сьогодні буде дискредитовано або сприйнято якось не дуже позитивно. Тому законодавець і заклав: період до завершення війни і 6 місяців, — сказала Олена Кісельова.

Олена Кісельова вважає, що, ухвалюючи таким чином рішення про реорганізацію, фактично дискредитується ідея закону.

— Відсутня публічна дискусія, відсутня реакція громади на потребу наявності такого медіа, це те, що законодавець прописав. А ми собі, саме собі, мєждусобойчіком, гарячий пиріжок і вперед. Щоб ви розуміли, ми створюємо фінансову модель, яка буде працювати після нашої каденції, після закінчення керівництва цим директором. Тобто ми сьогодні реформуємо модель структури комунального підприємства. Ми не те рішення приймаємо, щоб збільшити статутний капітал. Мене реально обурює, що мене не тримають за дурну. Просто сьогодні, в гарячий час, нам пропонують, не думаючи, приймати, — сказала Олена Кісельова.

Депутатка запропонувала не поспішати приймати рішення по «МАРТу», а почекати до завершення воєнного стану.

Вона допускає, що міська рада може насправді ухвалити рішення віддали телеканал у колективну власність працівників, як це, наприклад, у 2016 році відбулось з газетою «Вечірній Миколаїв», яка раніше також належала Миколаївській міській раді. Тоді депутати Миколаївської міської ради вийшли зі складу засновників газети «Вечірній Миколаїв», проголосувавши за перетворення редакції членами його трудового колективу на суб'єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання та тематичної спрямованості.

— Є класний трудовий колектив, є майно. То може ми в кінці 2024-го, скажімо вам, шановні, ми вдячні вам за те, що ви такі потужні, і передамо вам це підприємство, вийдемо із сфери управління. Це законодавець передбачив. А після того будуть у вас як міська рада, як і було раніше, закуповувати дитячі програми. Все те, що ми пропишемо в редакційні політики або після нас, — запропонувала Олена Кісельова.

В результаті обговорення депутати не ухвалили жодного рішення. Також депутатська комісія і не погодила проект програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва, де доповідачем була директорка департаменту міського голови Катерина Сільман. У проекті програми передбачили 12,7 мільйона гривень фінансування телеканалу. Але у випадку, якщо міськрада не ухвалить рішення про реорганізацію ТРК «МАРТ» у некомерційне підприємство, цей фінансування не може бути передбачено у цільовій програмі.

Нагадаємо, що у листопаді телеканал «МАРТ» придбав за 1,5 мільйона гривень світлодіодний LED-екран розміром 5 на 3 метри.

За даними пошуково-аналітичної системи 007.org.ua, з початку 2023 року телеканал «МАРТ» отримав з бюджету Миколаєва та Миколаївської області, а також державного бюджету 5,5 мільйонів гривень за договорами на виготовлення сюжетів та розміщення інформації. Найбільше діяльність телеканалу профінансував Виконком Миколаївської міської ради, виділивши йому загалом 3,5 мільйони гривень.

Раніше повідомлялось, що комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Телерадіокомпанія «МАРТ» привітало та похвалило мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, якого на саміті у Дубаї обрали до правління міжнародного руху мерів за боротьбу з кліматичними змінами.