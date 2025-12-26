«Я своїм премії плачу», — Кім підтримує підвищення зарплат у Миколаївській міськраді, але якщо є результати роботи

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що підтримує підвищення зарплат для працівників Миколаївської міської ради, але лише за наявності конкретних результатів роботи.

Про це він розповів у відповіді на запитання «МикВісті» під час пресконференції, присвяченій підсумковій роботі за 2025 рік.

Як відомо, у бюджетних запитах розпорядників коштів Миколаївської міської ради на 2026 рік закладено підвищення середньої розрахункової заробітної плати для працівників органів місцевого самоврядування до 25 тисяч гривень «на руки», що на 66,7% більше, ніж у 2025 році, коли цей показник становив 15 тисяч гривень.

— Нам зараз ставлять завдання скоротити підрозділи обласної військової адміністрації та районної військової адміністрації на 15%. При цьому пропонують підняти зарплати, щоб менше людей отримувало більші зарплати і працювало ефективніше. Минулого разу це була разова акція на рік, і субвенцію потім не поновили, тому я виступаю за те, щоб людям платили більше. Мерії не «ахти» зарплати, попри те ефективність наших колег я коментувати не буду, — сказав Віталій Кім.



Він додав, що підтримує підвищення зарплати, але лише за наявності конкретних результатів роботи.

— Я виступаю за підвищення зарплати, але коли приходиш зі звітом: «Я приніс податки плюс скільки, бюджет плюс скільки, нам привезли в область стільки грошей, ми такі молодці». Я своїм премії плачу. Я не аналізував ні бюджет Миколаєва, ні ефективність роботи, бо премії та підняття зарплати за результатами якоїсь роботи, мабуть. Тому відповісти на це питання вам не можу, — сказав Віталій Кім.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім на підсумковій конференції за 2025 рік. Фото: МикВісті

Директорка департаменту фінансів міської ради Віра Святелик розповіла, що розрахунок зарплат у запитах здійснювався за єдиним принципом для всіх виконавчих органів місцевого самоврядування.

За її словами, заробітна плата на 2026 рік розраховувалася виходячи з 25 тисяч гривень «на руки» для кожного працівника. Це єдина позиція для всіх органів місцевого самоврядування. Далі ця сума множилась на кількість штатних одиниць у кожного головного розпорядника коштів — так і формувався фонд оплати праці.

Зазначимо, що в оновленій структурі виконавчих органів, яку депутатам так і не вдалося затвердити, штат виконавчих органів не скоротився та складає 1115 осіб.

Так, 11 грудня депутатам Миколаївської міськради не вистачило голосів, аби включити до порядку денного питання щодо затвердження оновленої структури виконавчих органів.

Крім того, 14 листопада під час засідання земельної комісії депутати не змогли ухвалити рішення через нестачу голосів, а аналогічна ситуація повторилася 18 листопада на засіданні профільної комісії. Не вдалося просунути документ і 25 листопада, коли проєкт вдруге розглядала комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту — депутати знову не підтримали запропоновані зміни.

Раніше повідомлялося, що управління освіти Миколаєва запропонувало встановити муніципальні надбавки педагогам дошкільних закладів: 5 тисяч 200 гривень для тих, хто працює очно або у змішаному форматі, та 2 тисячі 600 гривень — для тих, хто працює дистанційно.

Також нагадаємо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв, що департаменти, управління та комунальні підприємства прозвітують депутатам міської ради перед ухваленням бюджета на 2026 рік.

Нагадаємо, у листопаді у Миколаєві призупинили всі бюджетні виплати, про що нам повідомили джерела у Миколаївській міській раді. Головним розпорядникам коштів тоді доручили призупинити усі платежі по видатках, що не стосуються захищених статей, а саме зарплат бюджетників та оплати комунальних послуг.

Тоді повідомлялось, що причиною тому стала нестача бюджетних коштів, аби забезпечити покриття захищених статей бюджету до кінця року. Про проблему було відомо ще давно, оскільки ще при плануванні річного бюджету не були передбачені кошти на обов’язкові платежі до кінця року. У мерії сподівались на перевиконання бюджету та економію протягом року, що допоможе знайти кошти. Однак цього не сталось.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у міському бюджеті шукають 60 мільйонів гривень на заробітні плати та комунальні послуги.

«МикВісті» проаналізували запропоновані зміни до розподілу видатків бюджету Миколаєва та порахували, що на зарплати ти оплату комунальних платежів (у бюджеті це стаття видатків «Керівництво та управління у відповідній сфері») для розпорядників коштів бюджету міста додатково спрямують 7,2 мільйона гривень, а не 60 мільйонів, про які раніше говорив мер міста.