Депутатська комісія з питань законності та гласності Миколаївської міської ради не підтримала рішення про реформування комунального телеканалу «МАРТ», що передбачало перетворення його на некомерційне комунальне підприємство, що на 100% фінансується за рахунок міського бюджету.

Відповідне рішення було прийнято у понеділок, 18 грудня під час засідання комісії, — пишуть «НикВести».

Виконуюча обов'язки начальника управління комунального майна міськради Тетяна Дмитрова зазначила, що проект рішення передбачає перейменування телеканалу та зміни в його статуті, відповідно до вимог закону Про медіа. У проекті нового статуту передбачено введення наглядової ради та призначення керівника підприємства на конкурсній основі. Також пропонується збільшити розмір статутного капіталу на 5,7 мільйонів гривень за рахунок грошових внесків, отриманих упродовж 2020-2022 років.

Депутатка Олена Кісельова зазначила, що зміни щодо реформування телеканалу необхідно ретельно розглядати, оскільки вони передбачають покладання фінансового зобов‘язання на місцевий бюджет. Вона висловила сумніви щодо необхідності приймати таке рішення в умовах невизначеності фінансування та можливостей міста під час війни.

— Нас сьогодні по суті спонукають до прийняття даного рішення, називаючи його таким, що мова йде про зміну назви і зміну статутного капіталу, але на жаль, це не досить коректна назва даного проекту рішення, тому що суть дій, які нам пропонує зробити Миколаївська міська рада у військовий стан, по суті приймає рішення щодо реорганізації телеканалу «МАРТ». Що я розумію під «організацією», коли власник в особі органу місцевого самоврядування визначається на подальше із способом фінансування даного підприємства. Сьогодні це підприємство живе і працює, як КП, форма власності комунальна, так, але воно отримує кошти із бюджету не на обов'язковій основі, а в рамках програми розвитку інформаційного самоврядування, висвітлення діяльності та інше. Тобто сьогодні КП може вести комерційну дільність, отримувати кошти з інших джерел, гранти, але сьогодні по відношенню до цього підприємства у Миколаївської міської ради та у платників податків є право його утримувати і фінансувати, а якщо ми змінюємо форму власності на «неприбуткову», то тоді у нас вже буде обов'язок фінансування. У нас виникає комунальна установа, яка 100% має фінансуватись за рахунок місцевого бюджету, починаючи з зарплатні, закінчуючи комунальними послугами та виплати гонорарів за використання інтелектуальної власності, – сказала депутатка.

Як відомо, комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «МАРТ» Миколаївської ради звернулось з листом до міського голови Олександра Сєнкевича, у якому просить при прийнятті змін до цільової програми розвитку інформмаційно-комунікативної сфери взяти до уваги розрахунки підприємства для фінансування з міського бюджету у 2024 році. А саме, передбачити на фінансування телеканалу 12,7 мільйонів гривень в бюджеті міста.

Голова комісії з гласності підкреслила, що, враховуючи нинішній стан бюджету Миколаєва, де фінансування суттєво зміниться, приймати зараз рішення про реформування комунального підприємства, виділяючи йому майже 13 мільйонів гривень на утримання, неефективне. На її думку, з таким рішенням можна почекати до звершення війни в Україні.

— Мені здається, що якщо законодавець визначився з нормою, яка зобов'язує орган місцевого самоврядування прийняти відповідне рішення щодо реорганізацію такої комунальної установи після закінчення військового стану через 6 місяців, то, мабуть, місто Миколаїв в тих умовах, в яких воно знаходиться, враховуючи стан бюджету, де фінансування трохи змінилось і не зрозуміло, яким воно буде в наступні періоди, то можливо, недоцільно приймати таке рішення саме зараз. Назад вже шляху не буде, точніше воно є, але він вже буде достатньо проблематичним, якщо виникне ситуація що у міста не буде фінансових можливостей утримувати дане підприємство. Більш того, законодавець не зобов'язує орган місцевого самоврядування 100% провести в такий спосіб реорганізацію. В тому числі передачу даного телеканалу трудовому колективу, чи можлива реалізація приватної власності. Тобто інші моделі, які сьогодні ще не напрацьовані, оскільки даний закон по суті є новацією і реалізація його положень це практичні шляхи. Більш того, коли не є обов'язок, а є право, яке може бути притягнуто в часі, то мені здається, що не потрібно поспішати з прийняттям рішення щодо покладання на платників податків Миколаєва обов'язку утримувати телеканал, – заявила Олена Кісельова.

Депутатка наголосила на тому, що існують інші моделі реорганізації, такі як передача телеканалу трудовому колективу чи реалізація приватної власності, які до цього часу не були належним чином розглянуті.

— Щодо діяльності ТРК «МАРТ», то воно може робити і працювати на тих правових підставах, які є, і фінансувати його буде міська рада у спосіб визначений раніше. Нічого не відбудеться, якщо це рішення не буде прийнято напередодні нового 2024 року. Я не буду зараз коментувати спосіб, в який були намагання прийняти це рішення. І ми, як депутатський корпус, дуже пізно про це дізнались, а громадськість взагалі про це нічого не знає. Ми вже приймали непопулярні рішення, наприклад, щодо скорочення пологових будинків через відсутність фінансування. Тому мені здається, що телеканал може працювати, як працював раніше, без нав'язування додаткового фінансового тягаря на місцевий бюджет, – додала Олена Кісельова.

Після обговорення за погодження проекту рішення та рекомендацію винести його на сесію, яка запланована на 23 грудня, проголосували «за» — 1 депутат, «проти» — 1 та «утримались» — 3 депутати. Таким чином рішення не погодили.

Також комісія 4 голосами «за» рекомендувала департаменту комунального майна взагалі відкликати цей проект рішення з розгляду сесії Миколаївської міської ради. Один член комісії проголосував проти такої рекомендації.

Як відомо, що комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «МАРТ» Миколаївської ради звернулось з листом до міського голови Олександра Сєнкевича, у якому просить при прийнятті змін до цільової програми розвитку інформмаційно-комунікативної сфери взяти до уваги розрахунки підприємства для фінансування з міського бюджету у 2024 році. А саме, передбачити на фінансування телеканалу 12,7 мільйонів гривень в бюджеті міста.

На заробітну плату підприємство просить 8,3 мільйонів гривень на 2024 рік. З них 1,5 мільйони гривень — нарахування ЄСВ на фонд заробітної плати. 5,3 мільйонів гривень — посадовий оклад працівників підприємства. 407 тисяч гривень — премія директора. Також передбачені лікарняні, відпускні та гонорари за участь у створенні телепрограм.

Нагадаємо, що у листопаді телеканал «МАРТ» придбав за 1,5 мільйона гривень світлодіодний LED-екран розміром 5 на 3 метри.

За даними пошуково-аналітичної системи 007.org.ua, з початку 2023 року телеканал «МАРТ» отримав з бюджету Миколаєва та Миколаївської області, а також державного бюджету 5,5 мільйонів гривень за договорами на виготовлення сюжетів та розміщення інформації. Найбільше діяльність телеканалу профінансував Виконком Миколаївської міської ради, виділивши йому загалом 3,5 мільйони гривень.

Раніше повідомлялось, що комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Телерадіокомпанія «МАРТ» привітало та похвалило мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, якого на саміті у Дубаї обрали до правління міжнародного руху мерів за боротьбу з кліматичними змінами.