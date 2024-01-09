Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич цього року планує запропонувати депутатам міськради питання щодо приватизації об’єктів комунального майна.

Про це мер Миколаєва сказав 4 січня, відповідаючи на питання кореспондентки «НикВести» під час своєї пресконференції.

Журналістка поцікавилася у міського голови про те, чи розглядає міська влада варіанти щодо пошуку джерел наповнення бюджету Миколаєва, який цього року втратить фактично 2,7 мільярди гривень «військового ПДФО», який вилучили до держбюджету. Як можливий варіант було озвучено ідею про продаж об’єктів нерухомості, які належать місту або кредити. Міський голова констатував, що Миколаєву вже «не далеко» до приватизації майна з метою наповнити бюджет. Також найближчим часом відбудуться аукціони на оренду комунального майна, яке звільнилось за час повномасштабної війни.

— Ми розглядаємо можливість. Це не далеко. Вже навіть перед Новим роком ми збирались з першим заступником Віталієм Луковим та в.о. начальника управління комунального майна Тетяною Димитровою щодо проведення процесу приватизації. Найближчим часом у нас буде декілька конкурсів, ми запропонуємо орендувати деяке майно. І я думаю, що ми будемо пропонувати депутатам, якщо буде така ситуація, десь у другому півріччі, виносити об’єкти на приватизацію. Перелік об’єктів цих відомий. Більшість нормальних об’єктів орендуються, - сказав Олександр Сєнкевич.

Олександр Сєнкевич запропонує депутатам міськради проголосувати за продаж коммайна, фото пресслужби міськради

Мораторій на приватизацію комунального майна

Мер Миколаєва нагадав, як у 2016 році він ветував рішення міськради про приватизацію 20 об’єктів.

— Ви пам’ятаєте, що колись в далекому 2016 році я ветував рішення про приватизацію. Тоді це рішення було підготовлене ще попереднім скликанням міськради, а вартість цього майна була мінімальна, - сказав міський голова.

Він зазначив, що тепер питання щодо приватизації будуть вирішуватись на аукціонах, і переможе той, хто запропонує найбільшу вартість.

— За цей час вже змінилось законодавство, фактично, сьогодні вже будуть працювати аукціони. Цікава річ, що той, хто його орендує та вклав у нього гроші, може скластися так, що він і не виграє це майно, а виграє хтось інший, хто купить його дорожче. Це також можливо. Ці об’єкти сьогодні здаються в оренду. Власне, ті, які ефективні та приносять до бюджету нормальну орендну плату, я не бачу сенсу приватизувати, - сказав Олександр Сєнкевич.

Ще у 2017 році між Миколаївською міською радою та державним підприємством «Сетам» було підписано меморандум для публічного проведення аукціонів з продажу комунального майна.

У 2021 році в Миколаєві розпочався процес здачі в оренду та продаж комунального майна через систему публічних закупівель ProZorro. Віцемер Миколаєва Віталій Луков у червні 2021 року розказав про те, що у Миколаєві є близько 3,5 тисячі об'єктів нерухомості, які належать громаді. З них приблизно 1200-1300 можуть передаватись в оренду. Решта міста використовує для своєї діяльності охорону здоров'я, освіту, розміщення держустанов тощо. За словами заступника міського голови, такі аукціони допомогли підняти вартість оренди приміщень у десятки разів.

У той же час на сайті Миколаївської міськради з’явився проект рішення про приватизацю через аукціон 117 об’єктів комунальної власності, серед яких — господарчі приміщення, будівлі колишніх котелень, медзакладів, а також підвали.

Що з військовим ПДФО?

Як відомо, в рамках закону «Про державний бюджет на 2024 рік» Кабінет міністрів планує спрямувати всі надходження від ПДФО військовослужбовців, 64% з яких зараз залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет. В Асоціації міст України вважають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО, яким розпоряджається Мінфін. Йдеться про 25,8 мільярда гривень цього року і 93,7 мільярда гривень наступного, уточнив напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Верховна Рада України для компенсації від втрати ПДФО з доходів військових може виділити громадам Миколаївської області дотацію в сумі у понад 517 мільйонів гривень.

6 жовтня 2023 року повідомлялось, що Бюджетний комітет Верховної ради переглянув рішення щодо законопроєкту про ПДФО з військових та вніс правки: з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військовий» ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%. Одна частина у 13 мільярдів гривень йтиме Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на дрони, а другу частину, теж 13 мільярдів гривень, направлятимуть Міноборони на закупівлю артилерійських систем.

Раніше міський голова Олександр Сєнкевич заявив, вилучений з бюджету Миколаєва військовий ПДФО направлять на виготовлення зброї, зокрема, дронів для Збройних сил України.

В Миколаївський міській раді будуть скорочувати штат працівників через зменшення бюджету міста майже у два рази.