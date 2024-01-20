Кабінет Міністрів України виділив 17,5 мільярдів гривень для облаштування оборонних рубежів: на будівництво фортифікацій, протитанкових і протипіхотних загороджень, ровів, траншей тощо.
Їх направлять профільним відомствам і обласними держадміністраціям, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Продовжуємо постійно посилювати нашу обороноздатність. Сьогодні виділяємо рекордну суму на облаштування оборонних рубежів. Ідеться про 17,5 млрд грн, які буде спрямовано на будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень», – повідомив Денис Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.
Нагадаємо, Миколаївська обласна військова адміністрація придбає габіони для захисту 10 об'єктів критичної інфраструктури енергосектору Миколаївської області від можливих російських обстрілів.
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Кабінет Міністрів України виділив 17,5 мільярдів гривень для облаштування оборонних рубежів: на будівництво фортифікацій, протитанкових і протипіхотних загороджень, ровів, траншей тощо.
Їх направлять профільним відомствам і обласними держадміністраціям, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Продовжуємо постійно посилювати нашу обороноздатність. Сьогодні виділяємо рекордну суму на облаштування оборонних рубежів. Ідеться про 17,5 млрд грн, які буде спрямовано на будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень», – повідомив Денис Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.
Нагадаємо, Миколаївська обласна військова адміністрація придбає габіони для захисту 10 об'єктів критичної інфраструктури енергосектору Миколаївської області від можливих російських обстрілів.