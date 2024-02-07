Мар'яна Безугла. ФОто з її телеграм-каналу

Народна депутатка Мар’яна Безугла, яку нещодавно виключили з партії «Слуга народу», розкритикувала генералів Збройних сил України та, зокрема, Дмитра Марченка, який відповідав за оборону Миколаєва на початку великої війни.

Відповідний пост вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці.

Мар’яна Безугла заявила, що генерали ЗСУ, яких вона нарахувала в Україні більше 200, отримують більше 100 тисяч гривень грошового забезпечення на місяць. При цьому, вона стверджує, що майже ніхто з генералів нібито не задіяний в плануванні та виконанні бойових операцій.

«Коли генерали виходять на пенсію, то зберігають 70% свого грошового забезпечення. Буває, генерали звільняються, отримують виплати при звільненні, а потім знову повертаються у військо: класична схема. Після 24 лютого 2022 в ЗСУ повернулися десятки генералів, які вже отримали виплати після звільнення раніше. З них майже ніхто не задіяний в плануванні та виконанні бойових операцій», — написала вона.

Окремо нардепка згадала Дмитра Марченка, назвавши його «одним із найбільш політизованих генералів». Мар’яна Безугла заявила, що Дмитро Марченко ніколи не керував ніякими угрупованнями військ.

«Один із найбільш політизованих генералів Марченко, до речі, зараз затишно вчиться в Національному університеті оборони України, який ще донедавна носив імʼя радянського Черняховського. Він не керує ніякими угрупованням військ (оперативного, оперативно-стратегічного рівня тощо) і ніколи (!) не керував», — написала вона.

Нагадаємо, що днями голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім також заявив, що Дмитро Марченко нібито «ніколи не керував захистом півдня».

Зазначимо, що Дмитро Марченко, згідно з офіційними документами, керував обороною Миколаєва на початку повномасштабної війни. Зокрема на початку березня 2022 року його було призначено військовим комендантом Миколаєва. Також Дмитро Марченко управляв силами та засобами тактичної групи «Миколаїв». Операційною зоною діяльності цієї групи значна частина Миколаївської області, де відбувалися активні бойові дії.

Минулого року Дмитро Марченко розповідав, як огранізовували оборону Миколаєві. Він казав, що Віталій Кім «взяв у руки цивільний напрямок оборони», а сам генерал — військовий.

Також після переведення в квітні 2022 року Дмитра Марченко з Миколаєва Віталій Кім відзначив, що генерал виконав свою задачу «на п’ять з плюсом».