Дмитро Марченко. Архівне фото «НикВести»

Генерал Дмитро Марченко прокоментував заяви нардепки Мар’яни Безуглої щодо його «політизованості».

Також у коментарі кореспонденту «НикВести» він відповів на її закиди щодо генералів ЗСУ в цілому.

Як повідомлялося, народна депутатка Мар’яна Безугла, яку нещодавно виключили з партії «Слуга народу», розкритикувала генералів Збройних сил України та, зокрема, Дмитра Марченка, який відповідав за оборону Миколаєва на початку великої війни.

— Я вважаю, що вона хвора людина і іноді несе такі нісенітниці. Щодо кількості генералів: якщо порівняти з арміями інших країн, то в нас їх не так вже й багато. Солдат не може керувати операціями. Ми (генерали, — прим.) цьому вчилися, нас навчали в інституті, потім в університеті, тому так складається інституція Збройних сил. Тож, хоче вона (Мар’яна Безугла, — прим.) чи не хоче цього, генерали мають бути присутні і в них є для цього відповідна освіта та знання, — зазначив Дмитро Марченко.

Він окремо відповів на висловлювання нардепки щодо його політизованості, нагадавши, що неодноразово говорив про небажання займатися політикою та бути причетним до неї.

— Я неодноразово казав, що 24 лютого 2022 року я підвів червону лінію і для мене політика померла. Ніяка політика мене не цікавить. І коли я приїхав до Миколаєва у перші дні вторгнення, я одразу сказав, що для мене тут немає ніяких політичних сил. Всі ми українці, всі ми мешканці Миколаєва, нам треба захищати місто. Всі це чули, всі це бачили, моя позиція була — ніякої політики. Саме це і об’єднало людей, всі забули про якісь суперечки, що були у цивільному житті і працювали разом, щоб відбити ворога. І зараз я повністю віддаю себе нашій перемозі. Але якщо вона (Мар’яна Безугла, — прим.) так каже, мабуть, вважає себе військовим експертом з медичною освітою, тому й намагається політизувати генералів. Я їй нагадаю, що армія завжди була поза політикою. В нашій війні є проблема: дуже багато політиків. Є військові, які знають, що робити. Так, не вистачає засобів вогневого ураження, техніки, але у нас є розуміння, що робити на полі бою і ми це робимо, — сказав генерал.

Дмитро Марченко прокоментував і слова щодо його «затишного» навчання в Національному університеті оборони України.

— Вона — народний депутат і могла би зробити офіційний запит на начальника університету чи начальника Генштабу. Їй би відповіли, з номерами бойових розпоряджень, що з початку повномасштабного вторгнення я відбув до Миколаєва і знаходився тут майже весь час. Були короткі повернення до університету. Але основний час я виконую бойові завдання на території півдня України, — сказав він.

Зазначимо, що нещодавно голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім також заявив, що Дмитро Марченко нібито «ніколи не керував захистом півдня». Про це він сказав, коментуючи інтерв’ю генерала, в якому той закликав бути готовими до того, що Росія спробує знову відрізати південь України.

— На жаль, не можу прокоментувати, чому він так сказав. Але він має на це повне право, це його думка, — зазначив генерал.

Дмитро Марченко додав, що він просто закликав готуватися до сценарію повторного наступу на південь і будувати оборону. Однак це не означає, що Росія стовідсотково спробує захопити причорноморські території найближчим часом.

Зазначимо, що Дмитро Марченко, згідно з офіційними документами, керував обороною Миколаєва на початку повномасштабної війни. Зокрема на початку березня 2022 року його було призначено військовим комендантом Миколаєва. Також Дмитро Марченко управляв силами та засобами тактичної групи «Миколаїв». Операційною зоною діяльності цієї групи значна частина Миколаївської області, де відбувалися активні бойові дії.

Минулого року Дмитро Марченко розповідав, як огранізовували оборону Миколаєві. Він казав, що Віталій Кім «взяв у руки цивільний напрямок оборони», а сам генерал — військовий.

Також після переведення в квітні 2022 року Дмитра Марченко з Миколаєва Віталій Кім відзначив, що генерал виконав свою задачу «на п’ять з плюсом».