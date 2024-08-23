Ремонтні бригади «Укренерго» відновили надійність живлення Запорізької атомної електростанції.

Фахівці включили в роботу високовольтну повітряну лінію 330 кВ, повідомили в «Укренерго».

До цього через російські обстріли одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена та відключена дією захисту. Через це Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту.

Раніше повідомлялося, що експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не змогли встановити точної причини пожежі на охолоджувальній вежі Запорізької АЕС.

На території Запорізької атомної електростанції припинилася пожежа, яку зафіксували 11 серпня.

Також повідомлялося, що через удар безпілотника, який вдарив по дорозі біля території АЕС, ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції погіршується.