ЄС не визнав виборів РФ на окупованих територіях. Фото: AFP

Євросоюз засудив проведення Росією виборів президента на тимчасово окупованих територіях України та пригрозив наслідками їх організаторам.

Про це йдеться в заяві на сайті ЄС, опублікованою пресслужбою Представництва Євросоюзу в Росії.

Там зазначили, що президентські вибори, що відбулися в Росії 15-17 березня, «пройшли під жорсткими обмеженнями, загостреними незаконною агресією Росії проти України». В ЄС наголосили, що російська влада продовжує активізувати внутрішні репресії, переслідуючи опозиційних політиків, громадські організації, незалежні ЗМІ, видаючи політично мотивовані тюремні вироки.

Також Європейський Союз шкодує про рішення російської влади не запрошувати на свої вибори спостерігачів Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Це суперечить зобов'язанням Росії ОБСЄ і позбавляє російських виборців та інституцій можливості оцінювати ці вибори неупереджено і незалежно.

Крім того, Європейський Союз рішуче засудив незаконне проведення так званих «виборів» на тимчасово окупованих територіях України: в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, а також в районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

«Так звані «вибори» на цих територіях є черговим явним порушенням Росією міжнародного права, включаючи Статут ООН, а також незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Посилаючись на дві резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 12 жовтня 2022 року та 27 березня 2014 року, ми закликаємо Росію поважати міжнародно визнані кордони та суверенітет України. Європейський Союз повторює, що не визнає і ніколи не визнає проведення цих так званих «виборів» на території України, ні їх результатів. Вони не мають юридичної сили і не можуть мати жодних юридичних наслідків», — йдеться у заяві.

Там додали, що «політичне керівництво Росії і причетних до їх організації зіткнеться з наслідками цих незаконних дій».

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Каховці Херсонської області російські загарбники обстріляли «виборчу дільницю». Після цього пропагандисти звинуватили Сили оборони України у цьому ударі.