Прапор Фінляндії, фото з відкритих джерел

Уряд Фінляндії планує спільно з союзниками по НАТО побудувати завод із виробництва тротилу, аби надолужити дефіцит боєприпасів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це виданню Yle заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Як зазначає видання, дефіцит тротилу та інших вибухових речовин у Європі «вважається майже критичним». Єдиний тротиловий завод у ЄС розташований у Польщі, але його рівень виробництва не відповідає попиту.

За словами фінського міністра оборони Антті Хяккянен, країна наполягає на будівництві заводу з виробництва тротилових вибухових речовин.

Він додає, що завод має стати спільним проєктом із країнами-союзниками Фінляндії. Остаточне рішення про те, де буде побудований завод, ще не ухвалено.

Голова Міноборони Фінляндії підкреслив, що виробництво тротилу посідає центральне місце з огляду на ситуацію в Україні.

«Рішення необхідно ухвалювати зараз, щоб через рік або два почалося виробництво», — сказав міністр.

Раніше Президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що його країна передала Україні вже 22 пакети військової допомоги.

Нагадаємо, Португалія приєдналася до чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України з третіх країн, в рамках якої виділить 100 мільйонів євро.

Також повідомлялось, що протягом року Велика Британія витратить 245 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 310 мільйонів доларів США) на закупівлю та активізацію ланцюгів постачання для виробництва артилерійських боєприпасів для України.