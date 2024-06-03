Спартак Гукасян. Фото: Facebook-сторінка політика

Голова Вознесенського районої ради Спартак Гукасян звільнився з займаної посади.

Відповідне рішення опубліковане на сайті райради, пишуть «НикВести».

«Достроково припинити повноваження голови Вознесенської районної ради Гукасяна Спартака Едуардовича з 03 червня 2024 року», — сказано в документі.

В рішенні уточнили, що Спартак Гукасян залишає посаду без припинення повноважень депутата місцевої районної ради.

Також в документі зазначили, що відтепер обов’язки голови Вознесенського районої ради буде виконувати його заступник Іван Бурдін.

Рішення Вознесенського районої ради. Скриншот

У своєму Facebook Спартак Гукасян подякував колегам та мешканцям громади, додавши що й надалі буде «працювати задля перемоги України».

«Закінчення цієї роботи не означає завершення нашої спільної діяльності. Я впевнений, що кожен з нас продовжить працювати на благо нашої країни, району та громади, вносити свої ідеї та пропозиції для покращення нашого спільного життя у незалежній та сильній Україні», — написав Спартак Гукасян.

Що відомо про Спартака Гукасяна

Депутата від «Слуги народу» Спартака Гукасяна обрали головою Вознесенської районної ради 9 грудня 2020 року. Тоді йому було 36 років. Через місяць після призначення на посаду Спартак Гукасян задекларував квартири в Миколаєві та Одесі, автомобілі Renault Kangoo і BMW, а також доходи в розмірі 429 тисяч гривень.

У квітні 2021 року «НикВести» писали, що Спартак Гукасян заробляє по 30,5 тисячі гривень на місяць (із січня до березня) за нарахованих 38,4 тисячі. Йому виплачували оклад у розмірі 15 тисяч, 100% премію, 7800 гривень надбавки «за інтенсивність» і 600 гривень - за ранг.

Його заступник Іван Бурдін, який після звільнення Спартака Гукасяна почав виконувати обов'язки голови Вознесенської районої ради, отримував по 25,9 тисячі гривень щомісяця (нараховано 32,6). Йому платили премію в розмірі 50% від окладу, доплачували по 8890 гривень за інтенсивність, 5080 — за вислугу і 700 — за ранг.