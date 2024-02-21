Олександр Мизгало. Фото: Вознесенська міськрада

Екссекретар Веселинівської селищної ради Олександр Мизгало став заступником міського голови Вознесенська з питань діяльності виконавчих органів ради.

Відповідне рішення прийняла Вознесенська міська рада 16 лютого, повідомили у пресслужбі органу.

До Олександра Мизгало посаду заступника з питань діяльності виконавчих органів займав Андрій Макоєд. Його призначили першим віце-мером.

Андрій Макоєд. Фото: Вознесенська міськрада

Олександр Мизгало родом із селища Веселинове, здобув вищу освіту в Одеській національній академії харчових технологій.

Андрій Макоєд родом з Миколаєва, здобув вищу освіту у Київському національному університеті архітектури та будівництва. Раніше обіймав посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

У міськраді додали, що на наступній сесії планується затвердити функціонал посадових обов'язків заступників.

А поки перший заступник відповідатиме за такі стратегічні напрямки: відділ містобудування та архітектури, відділ земельних відносин та комунальної власності, відділ стратегічного планування та розвитку, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, відділ інспекції з питань контролю за паркуванням, фінансове управління, управління освіти, управління соціального захисту населення, відділ культури та спорту, служба у справах дітей.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідатиме за наступні напрями: відділ з питань надзвичайних ситуацій, управління ЖКГ, юридичний відділ, загальний відділ, відділ кадрового забезпечення, відділ бухгалтерського обліку, адміністративно-господарського забезпечення, управління надання адміністративних послуг, відділ охорони праці, соціально-трудових відносин та агропромислового розвитку та архівний відділ.

Справа про розкрадання на закупівлях у Вознесенській міськраді

Нагадаємо, що 4 травня минулого СБУ затримала на той час віце-мера Вознесенська з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія Жукова та ще кілької чиновників. Їх підозрюють у розкраданні при закупівлі оборонної продукції. Пізніше віце-мера відсторонили від посади.

18 вересня стало відомо про призначення нового заступника міського голови: Лілія Бондаренко замінила затриманого Андрія Жукова.

Також у справі щодо розкрадання при закупівлі фігурувала секретарка міськради Вікторія Бальцер. По справі вона проходить як організатор розтрати майна в особливо великих розмірах. Їй було оголошено підозру у вересні.

Серед підозрюваних також керуюча справами виконавчого комітету Яна Синявська та головна бухгалтер виконавчого комітету Вікторія Морозова.

17 листопада у Вознесенській міській раді проголосували за відсторонення від посад секретаря міськради Вікторії Бальцер та керуючої справами виконавчого комітету Яни Синявської.