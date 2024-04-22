Анджей Дуда заявив, що Польща готова розглянути розміщення ядерної зброї / Ілюстративне фото

Польща готова розмістити ядерну зброю на своїй території, якщо союзники по НАТО вирішать, що це потрібно для зміцнення безпеки східного флангу.

Про це в інтервʼю Fakt сказав президент Анджей Дуда.

Він зазначив, що розміщення ядерної зброї вже «деякий час» є темою польсько-американських переговорів. Дуда констатував, що Росія дедалі більше мілітаризує Калінінградську область, а також нещодавно перебазувала свою ядерну зброю до Білорусі.

— Якщо наші союзники вирішать розмістити ядерну зброю в рамках спільного використання ядерної зброї також і на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього. Ми є союзником у Північноатлантичному альянсі й ми також маємо зобовʼязання в цьому плані, тобто ми просто реалізуємо спільну політику, — заявив Анджей Дуда.

Нагадаємо, в серпні 2023 року експрем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна хотіла б приєднатися до програми ядерного обміну серед країн НАТО з огляду на наміри РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.