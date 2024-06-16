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У наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, ніж сьогодні. З 11.00 до 23.00 графіки відключень будуть дещо більшими, ніж у решту часу доби.

Про це в ефірі «Суспільного» повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, так триватиме, орієнтовно, до кінця липня.

— Це пов’язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій. Тому треба готуватися до того, що десь місяць-півтора графіки будуть з нами, будуть присутніми у нашому житті. І вони можуть бути, особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так – досить суттєвими, – сказав Володимир Кудрицький.

Він також додав, що на тривалість відключень і величину дефіциту впливають три основні фактори: ремонти атомних електростанцій, які традиційно проводяться влітку, обсяги імпорту електроенергії, а також погодні умови, які впливають на споживання.

Також у Миколаївській області на 17 червня буде діяти наступний графік погодинних відключень:

08:00 - до 10 год.(+час на заживлення) - 1 черга

10:00 - до 11 год.(+час на заживлення) - 3 черга

11:00 - до 12 год.(+час на заживлення) - 3 та 4 черги

12:00 - до 14 год.(+час на заживлення) - 5 та 6 черги

14:00 - до 16 год.(+час на заживлення) - 1 та 2 черги

16:00 - до 18 год.(+час на заживлення) - 3 та 4 черги

18:00 - до 20 год.(+час на заживлення) - 5 та 6 черги

20:00 - до 22 год.(+час на заживлення) - 1 та 2 черга

22:00 - до 24 год.(+час на заживлення) - 4 черга.

Нагадаємо, в ніч проти 8 червня почав працювати додатковий блок однієї з атомних електростанцій, що ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.

Також директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик розповів, що під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів.