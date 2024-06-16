У наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, ніж сьогодні. З 11.00 до 23.00 графіки відключень будуть дещо більшими, ніж у решту часу доби.
Про це в ефірі «Суспільного» повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
За його словами, так триватиме, орієнтовно, до кінця липня.
— Це пов’язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій. Тому треба готуватися до того, що десь місяць-півтора графіки будуть з нами, будуть присутніми у нашому житті. І вони можуть бути, особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так – досить суттєвими, – сказав Володимир Кудрицький.
Він також додав, що на тривалість відключень і величину дефіциту впливають три основні фактори: ремонти атомних електростанцій, які традиційно проводяться влітку, обсяги імпорту електроенергії, а також погодні умови, які впливають на споживання.
Також у Миколаївській області на 17 червня буде діяти наступний графік погодинних відключень:
Нагадаємо, в ніч проти 8 червня почав працювати додатковий блок однієї з атомних електростанцій, що ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.
Також директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик розповів, що під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, ніж сьогодні. З 11.00 до 23.00 графіки відключень будуть дещо більшими, ніж у решту часу доби.
Про це в ефірі «Суспільного» повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
За його словами, так триватиме, орієнтовно, до кінця липня.
— Це пов’язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій. Тому треба готуватися до того, що десь місяць-півтора графіки будуть з нами, будуть присутніми у нашому житті. І вони можуть бути, особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так – досить суттєвими, – сказав Володимир Кудрицький.
Він також додав, що на тривалість відключень і величину дефіциту впливають три основні фактори: ремонти атомних електростанцій, які традиційно проводяться влітку, обсяги імпорту електроенергії, а також погодні умови, які впливають на споживання.
Також у Миколаївській області на 17 червня буде діяти наступний графік погодинних відключень:
Нагадаємо, в ніч проти 8 червня почав працювати додатковий блок однієї з атомних електростанцій, що ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.
Також директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик розповів, що під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів.