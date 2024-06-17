Відремонтована дорога у Корабельному районі Миколаєва, архівне фото «НикВести»

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнська збирається витратити 5,6 мільйона гривень на ремонт однієї дороги. Площа робіт складає 3,6 тисячі метра квадратних.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Йдеться про ремонт дороги, яка проходить вздовж об’єднаного садівничого товариства «Бузьке» до села Бузьке Костянтинівського старостинського округу Южноукраїнська.

Підрядник повинен буде до 30 жовтня 2024 року виконати наступні роботи: розливання в’яжучих матеріалів та улаштування асфальтоукладачем вирівнювального шару товщиною 5-8 сантиметрів. Роботи мають виконувати почергово: на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій.

Наразі триває процес подання пропозицій, підрядника обиратимуть після 24 червня.

Ремонт доріг на Миколаївщині

На експлуатаційне утримання доріг в Миколаївській області протягом 2024 року Агенція місцевих доріг збирається витратити 691 мільйон гривень — тендер оголосили у квітні. А у березні цього року Служба оголошувала ще один тендер на експлуатаційне утримання доріг, у тому числі двох мостів у Миколаєві — Варварівського та Інгульського.

У Снігурівці впродовж року хочуть відремонтувати три дороги — на це планують витратити 7,3 мільйони гривень. А на ремонт доріг в селищі Костянтинівка поблизу Южноукраїнська планують витратити 5,8 мільйонів гривень.

На ремонт доріг в Баштанці Миколаївської області впродовж літа планують витратити 2,3 мільйони гривень

Ще 38,8 мільйонів гривень планують витратити на ремонт частину дороги державного значення Т-15-13 «Нечаяне — Очаків».

«НикВести» також розповіли, як триває ремонт зруйнованих війною мостів та доріг на Миколаївщині. Тільки на відбудову зруйнованих мостів та доріг держзначення в області необхідно 20,4 мільярдів гривень.

Після початку повномасштабної війни з Росією у Миколаївській області було пошкоджено близько 850 кілометрів автодоріг, що складає 25% від загальної протяжності доріг області. Станом на літо 2023 року у Миколаївській області відремонтували 244 кілометри доріг.