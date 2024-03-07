На утримання доріг у Миколаєві витратять 811 мільйонів гривень. Фото: «НикВести» (ілюстративне)

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області оголосила тендер на експлуатаційне утримання доріг загального користування державного значення, у тому числі двох мостів у Миколаєві — Варварівського та Інгульського.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, передають «НикВести».

Протягом трьох років замовник планує витратити 811 мільйонів 749 тисяч 629 гривень на 16 ділянок дороги загальною протяжністю 810,8 кілометрів.

Роботи будуть проводитися на ділянках доріг:

М-13 Кропивницький — Платонове М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, у тому числі Варварівський та Інгульський мости Н-24 Благовіщенське — Миколаїв, у тому числі під’їзд до міжнародного аеропорту «Миколаїв» Р-55/ М-14 Вознесенськ — Новий Буг Р-75 Контрольно-пропускний пункт «Тимкове» — Балта — Первомайськ — Доманівка — Олександрівка Т-15-06 Миколаїв — Доманівка — Берізки Т-15-07 Миколаїв — Парутине — Очаків — база відпочинку «Чорноморка» Т-15-13 Нечаяне — Очаків Т-15-15 Федорівка — Рибаківка — база відпочинку «Лугове»

Перелік усіх ділянок. Скриншот з тендерної документації

На цих ділянках доріг до 30 квітня 2027 року переможець тендеру повинен:

Укріплювати узбіччя, укоси та розділювальні смуги

Відновлювати водовідведення з дороги (очищати водовідвідні канали від сміття та бруду)

Доглядати за зеленими насадженнями (обрізати дерева, косити траву)

Відновлювати дорожнє покриття

Відновлювати пошкоджені елементи мостів

Забезпечувати справність зовнішнього освітлення

Виготовляти та встановлювати снігозахисні споруди на зимові періоди (щити, огорожі, сітки)

Очищати дорогу від снігу та льоду

За необхідності змінювати дорожні знаки

В тендерній документації вказано, що роботи виконуються на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю меньше 150 автомобілів за добу.

Початок аукціону запланований на 20 березня.

Нагадаємо, що поблизу Миколаєва планують побудувати об’їзду дорогу. Наразі запланований старт першого етапу — будівництво розв'язки на трасі М-14. На трасі М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ», що з'єднує Одеську та Миколаївську область, буде побудовано 3 нові шляхопроводи. Далі планують розпочати будівництво мостового переходу через Південний Буг.

«Японський» міст

Загалом плани збудувати в Миколаєві новий міст озвучуються вже протягом багатьох років. Питанням будівництва мосту через Південний Буг у 2013 році зацікавились японські інвестори. Загальна вартість будівництва на той період оцінювалася в 3,5 мільярда гривень . До Миколаїва навіть приїжджав посол Японії, який підтвердив важливість будівництва мосту. Проте японські інвестори вирішили профінансувати реконструкцію каналізаційних мереж у селищі Бортничі під Києвом, замість будівництва мосту в Миколаєві.

У 2018 році переговори щодо будівництва мосту було відновлено. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич у липні цього ж року повідомив, що будівництво так званого «японського» мосту в Миколаєві може розпочатися в 2022 році і закінчитися через 4 роки. Через рік після цього представники японської компанії JICA навіть подали результати дослідження в рамках підготовки проекту будівництва мосту через Південний Буг.

Питанням будівництва японського мосту в Миколаєві також зайнявся президент Володимир Зеленський. У жовтні 2019 року він обговорив із президентом JICA Сінічі Кітаока перспективи будівництва мосту у Миколаєві.

У лютому 2021 року губернатор Миколаївщини Віталій Кім заявляв, що будівництво у «японському» мосту можуть розпочати у грудні 2021 року . У серпні цього ж року мер Олександр Сенкевич повідомив про швидке завершення бюрократичних процесів , пов'язаних з будівництвом «японського» мосту в Миколаєві. Він сказав, що всі питання буде врегульовано «найближчого місяця».

Депутат Миколаївської міськради Владислав Чайка повідомив, що по оновленому ТЕО, розробленому японською стороною, міст буде побудований за межею міста — в районі Матвіївки та Сливиного. За його словами, якщо до кінця 2021 року фірма «Інтерпроект» не підготує проект, японська сторона відмовляється від робіт.

Вже у січні 2024 року будівництво транспортної розвʼязки для мосту оцінили у 2,2 мільярда гривень. 30 січня 2024 року оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області оголосила торги.

Також зазначимо, що у Миколаєві протягом 2024 року планують провести технічний огляд та випробування Варварівського та Інгульського мостів. Роботи з обстеження справності двох мостів оцінюють у 9 мільйонів 743 тисячі 980 гривень.