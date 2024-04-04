Ремонт доріг на Миколаївщині. Фото для ілюстрації

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області планує за 38,8 мільйонів гривень відремонтувати частину дороги державного значення Т-15-13 «Нечаяне – Очаків».

Відповідні тендер опублікований на сайті системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Скриншот з ProZorro

За ці кошти замовник планує відремонтувати 5 кілометрів автошляху. Підрядник повинен буде завершити роботи до 30 вересня 2024 року.

Крім ремонту самого дорожнього покриття переможець тендеру має відремонтувати міст при виїзді у село Кам’янка: опори мосту, прогонову частину, барʼєрні огородження та сполучення мосту з насипом.

Також підрядник повинен встановити на узбіччі автопавільйони (місця для короткочасного перебування пасажирів) на 5 осіб, встановити нові дорожні знаки, дорожнє огородження та облаштувати дорожню розмітку.

На час проведення ремонту підрядник має організувати тимчасову дорогу для обʼїзду. Роботи виконуватимуть на половині проїзної частині з рухом транспорту по другій половині.

Наразі триває триває процес подачі заявок, підрядника обиратимуть після 11 грудня.

Нагадаємо, поблизу Миколаєва планують побудувати об’їзну дорогу. Наразі запланований старт першого етапу — будівництво розв'язки на трасі М-14.

Разом з тим, Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області оголосила тендер на проведення завершальних робіт з капітального ремонту дороги державного значення М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ.

Також нагадаємо, відбудова зруйнованих бойовими діями мостів та доріг державного значення в Миколаївській області орієнтовно коштуватиме 20,4 мільярдів гривень.

Читайте статтю «НикВести» «На відбудову потрібні мільярди: як триває ремонт зруйнованих війною мостів та доріг на Миколаївщині».