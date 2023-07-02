Зруйнований міст у Вознесенську

Відбудова зруйнованих бойовими діями мостів та доріг державного значення в Миколаївській області орієнтовно коштуватиме 20,4 мільярда гривень.

Про це йдеться у статті «НикВести» «На відбудову потрібні мільярди: як триває ремонт зруйнованих війною мостів та доріг на Миколаївщині».

Всього з початку великої війни в області зруйновано шість мостів та ділянки пʼяти автодоріг державно значення. Ще чотири мости та ділянки одинадцяти доріг – місцевого значення, повідомили нам в Держагентстві відновлення у відповідь на інформаційний запит. Замість них в області встановили переправи та забезпечили проїзд.

Водночас на відновлення доріг місцевого значення необхідно понад 5,2 мільярда гривень, повідомили нам в Миколаївській ОВА.

Нагадаємо, що у 2023 році планують капітально відремонтувати два мости біля деокупованої Снігурівки на Миколаївщині. Вартість робіт складає 300 мільйонів 792 тисячі 500 гривень.