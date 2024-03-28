Українська делегація прибула до Варшави на міжурядові консультації, 28 березня 2024 року / Фото опубліковав Денис Шмигаль

У Варшаві в канцелярії премʼєра почалися польсько-українські міжурядові консультації. До будинку уряду прибула українська делегація на чолі з українським премʼєром Денисом Шмигалем.

Про це він повідомив у своєму Телеграмм-каналі.

— Розпочинаємо візит до Польщі із зустрічі з Прем'єр-міністром Дональдом Туском. Говоритимемо про зброю для України, ситуацію на кордоні наших держав, розвиток торгівлі та інфраструктури, — написав Денис Шмигаль.

Також у консультаціях беруть участь віцепремʼєр-міністр України Ірина Верещук та міністр аграрної політики Микола Сольський.

На зустрічі обговорять низку питань, зокрема, щодо блокади кордону і протесту фермерів. Також говоритимуть про подальшу підтримку України та історичні питання.

Біля будинку уряду вже відбулася церемонія вітання, зараз триває зустріч премʼєрів тет-а-тет. Далі спільне фото і початок пленарної сесії. Після консультацій премʼєри вийдуть до журналістів на спільний брифінг.

Українська делегація прибула до Варшави на міжурядові консультації, 28 березня 2024 року / Фото опубліковав Денис Шмигаль

Українська делегація прибула до Варшави на міжурядові консультації, 28 березня 2024 року / Фото опубліковав Денис Шмигаль

Українська делегація прибула до Варшави на міжурядові консультації, 28 березня 2024 року / Фото опубліковав Денис Шмигаль

Українська делегація прибула до Варшави на міжурядові консультації, 28 березня 2024 року / Фото опубліковав Денис Шмигаль

Українська делегація прибула до Варшави на міжурядові консультації, 28 березня 2024 року / Фото опубліковав Денис Шмигаль

Українська делегація прибула до Варшави на міжурядові консультації, 28 березня 2024 року / Фото опубліковав Денис Шмигаль

Українська делегація прибула до Варшави на міжурядові консультації, 28 березня 2024 року / Фото опубліковав Денис Шмигаль

Блокада кордону в Польщі: що відомо

Як відомо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де вже третій день було заблоковано рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур. Міністерство аграрної політики та продовольства України засудило навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

Через два дні стало відомо, що у Польщі правоохоронці порушили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

У той же час міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський вибачився перед Україною за інцидент з розсипаним зерном, який стався в неділю на польсько-українському кордоні.

З 20 лютого польські фермери розпочали великий протест на всій території Польщі, зокрема, на кордоні з Україною. За цей час сталося кілька інцидентів із висипанням українського зерна та блокуванням пасажирського руху на кордоні.

Проте 28 лютого представники України та Польщі провели переговори щодо розблокування кордону. Опція припинення торгівлі не згадувалася.

Нагадаємо, у середу, 20 березня, у пункті пропуску «Медика — Шегині» на кордоні з Україною польські протестувальники почали блокувати рухи автобусів.