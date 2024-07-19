Ілюстративне фото: «НикВести»

Ввечері 19 липня російська армія атакувала Миколаїв.

Вибух пролунав о 17:14, повідомляють «НикВести».

Через декілька хвилин міський голова Миколаєва підтвердив, що в місті пролунав вибух.

Пізніше Олександр Сєнкевич повідомив, що удар прийшовся по житловому району міста.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім станом на 17:27 повідомив, що на місце події виїхали медики.

Зазначимо, що повітряна тривога в регіоні була оголошена о 16:51.

О 17:10 Повітряні Сили повідомляли про рух ракети на Миколаївщині.

Оновлюється.

17:46: В Миколаєві є жертва внаслідок прильоту по місту, повідомляє міський голова.

Також є постраждалі, пошкодження житлового сектору. Працюють всі необхідні служби.

18:10. У коментарі «НикВести» віце-мер Віталій Луков повідомив, що станом на зараз відомо про трьох жертв на місці прильоту, серед них дитина.

Близько 10 людей наразі перебувають в лікарні з різною ступінню травмованості.

Нагадаємо, вдень 18 липня російська армія вдарила балістичною ракетою по території Миколаївської області.