Юрай Цінтула. Скриншот з відео Pravda

У суботу 18 травня суд у Словаччині арештував Юрая Цінтулу, якого підозрюють у замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Про це повідомляє spravy.pravda.sk.

Зазначається, що письменник Юрай Цінтула у суді визнав свою провину.

Замах на Фіцо: що відомо

Нагадаємо, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо вистрілили після засідання уряду. Його госпіталізували у лікарню.

Речник міністра внутрішніх справ країни Матей Нойманн підтвердив, що на очільника словацького уряду скоїли замах. За інформацією Aktuality, пораненого прем'єра вертольотом доставили до лікарні. Постріли пролунали перед будинком культури, де проходило засідання уряду, коли прем'єр вийшов до людей. За свідченнями журналіста видання, він не бачив інциденту, але був поруч та чув кілька пострілів.

Ймовірного нападника Юрая Цінтулу затримала поліція, яка оточила прилеглу територію. Водночас присутніх у будинку культури евакуювали. Охорона подбала про безпеку інших членів уряду.

Президент України Володимир Зеленський назвав жахливим інцидент із замахом на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Вранці 18 травня міністр охорони здоров'я Словаччини Зузана Долінкова повідомила, що стан прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після замаху стабілізувався, але залишається важким.