Вознесенська міська рада. Фото з Facebook.

У Вознесенську мають намір скоротити посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, а також головного спеціаліста у департаменті житлово-комунального господарства та капітального будівництва.

Про це йдеться у проєкті рішення, розміщеного на сайті Вознесенської міської ради.

У документі вказано, що скорочення посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради дозволить у цьому році зекономити 493 тисячі 697 гривень. Зазначимо, що на цю посаду нещодавно було призначено екссекретаря Веселинівської селищної ради Олександра Мизгало.

Крім того під скорочення може потрапити головний спеціаліст відділу матеріального забезпечення громади та діяльності комунальних підприємств в Управлінні житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міськради. Вказується, що скорочення дозволить зекономити 158 тисяч 944 гривні.

Разом з тим у міській раді Вознесенська планують створити відділ у справах ветеранів та їх сімей апарату та найняти двох працівників.

«Для забезпечення реалізації державної політики на території громади у справах ветеранів та їх сімей пропонується створити відділ у справах ветеранів та їх сімей апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради у складі двох штатних одиниць. Одна штатна одиниця начальника відділу — потреба у коштах складає 258 тисяч 257 гривень, одна штатна одиниця головного спеціаліста — потреба у коштах складає 191 тисяча 897 гривень», — йдеться у проєкті рішення.

Проєкт рішення Вознесенської міськради. Скриншот документу.

Зазначимо, що на сесій у лютому депутати Вознесенської міської ради мали скоротити відділ інспекції з питань контролю за паркування при виконавчому комітеті міськради через перевищення витрат на утримання. Зазначалося, що протягом 2023 року до місцевого бюджету стягнуто адміністративних штрафів за паркування на суму 733,7 тисяч гривень, або лише 48,7 % від накладених. В той же час витрати на утримання відділу інспекції з питань контролю за паркуванням склали 981 тисячу гривень. Однак під час засідання сесії питання не було підтримано депутатами.

Справа про розкрадання на закупівлях у Вознесенській міськраді

Нагадаємо, що 4 травня минулого СБУ затримала на той час віце-мера Вознесенська з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія Жукова та ще кількох чиновників. Їх підозрюють у розкраданні при закупівлі оборонної продукції. Пізніше віце-мера відсторонили від посади.

18 вересня стало відомо про призначення нового заступника міського голови: Лілія Бондаренко замінила затриманого Андрія Жукова.

Також у справі щодо розкрадання при закупівлі фігурувала секретарка міськради Вікторія Бальцер. По справі вона проходить як організатор розтрати майна в особливо великих розмірах. Їй було оголошено підозру у вересні.

Серед підозрюваних також керуюча справами виконавчого комітету Яна Синявська та головна бухгалтер виконавчого комітету Вікторія Морозова.

17 листопада у Вознесенській міській раді проголосували за відсторонення від посад секретаря міськради Вікторії Бальцер та керуючої справами виконавчого комітету Яни Синявської.