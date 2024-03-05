Транзит газу через Україну. Фото: Оператор ГТС України

Євросоюз не буде проводити переговори з росією щодо продовження транзиту газу через Україну.

Про це сьогодні заявила Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє «Укрінформ».

Зазначається, що натомість Євросоюз вживатиме всі необхідні заходи для повного позбавлення від російського газу.

«Я була дуже чіткою у цьому та донесла це послання до наших українських партнерів, що Європейська комісія не буде долучатися до (переговорів) з Росією, як робила це п’ять років тому, коли була погоджена тристороння угода з транзиту газу. Навпаки, відповідно до нашого плану RePowerUE, ми маємо позбутися російського газу найпізніше до 2027 року. Ми інтенсивно працюємо, щоб надати країнам альтернативні шляхи постачання та постачальників, і водночас — для підтримки України, для її кращої інтеграції в енергетичний ринок ЄС», — зазначила Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

За її словами, зараз обговорюються прогнози щодо динаміки газового ринку, а також вплив зупинки транзиту російського газу через Україну. Кадрі Сімсон сподівається, що міністри зможуть також погодити продовження заходів із заощадження газу та шляхи подальшого скорочення обсягів експорту російського LNG (скрапленого газу) до європейських країн.

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року НАК «Нафтогаз України» не продовжуватиме транзит російського газу після закінчення терміну дії контракту у 2024 році.