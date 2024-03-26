Южноукраїнська міська рада. Фото: Вікіпедія

Посадовців виконкому та виконавчих органів Южноукраїнської міськради перевіряють на рівень цифрової грамотності.

Відповідне розпорядження секретар міської ради Денис Кравченко підписав ще у лютому, а днями подовжив строк проведення тестів до 16 квітня, пишуть «НикВести».

Відповідальним за проведення тестування визначили головного спеціаліста відділу цифрового розвитку та цифровізації Олександра Гавриша.

Також керівникам виконавчих органів Южноукраїнської міської ради наказали забезпечити явку підлеглих для проведення тестування.

За результатами тестування відділ цифрового розвитку та цифровізації має надати пропозиції щодо вжиття заходів з подальшого підвищення рівня цифрової грамотності в роботі виконавчого комітету та виконавчих органів.

Раніше повідомлялося, що депутатам Южноукраїнської міської ради пропонують проголосувати за щомісячне преміювання секретаря Дениса Кравченка, якого зареєстрували на посаді наприкінці минулого року.

Нагадаємо, що депутати Южноукраїнської міської ради на виїзному засіданні обрали секретарем Дениса Кравченка. Він неодноразово намагався зареєструватися на новій посаді у державного реєстратора, однак йому це вдалося лише з третьої спроби. Іншим рішенням депутати звільнили його попередника Олександра Акуленка, який тепер намагається це оскаржити.

Голова Миколаївської облдержадміністрації вважає реєстрацію Дениса Кравченка повністю законною. Він зауважив, що слідкує за процесами у Южноукраїнській міській раді.

Після усунення з посади міського голови у 2022 році Валерія Онуфрієнка, виконувати функції мера у місті став секретар. Однак нещодавно п’ятий апеляційний адміністративний суд закрив апеляційні оскарження в справі мера Валерія Онуфрієнка. Тепер він може повернутись на пост міського голови Южноукраїнська.