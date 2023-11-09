У середу, 8 листопада, в Коблівській сільській раді державний реєстратор Сергій Морозов зареєстрував на посаді Дениса Кравченка, якого депутати обрали секретарем міської ради на самостійно зібраному засіданні.

Про це повідомляється у Telegram-каналі «Тероборона Южноукраїнська».

Нагадаємо, що реєстрація Дениса Кравченка проходила вчора ввечері. Представники Южноукраїнької міської ради, які виступають проти призначення Дениса Кравченка, заявили, що реєстратору подано «підроблені документи» та викликали поліцію. Також заступник міського голови Южноукраїнська Сергій Горгостай вказав, що на документах «відтиск фіктивної печатки».

Незважаючи на суперечки та присутність поліції реєстратор продовжив свою роботу. Сьогодні вранці у вище вказаному Telegram-каналі повідомили, що процедура пройшли успішно.

«Тепер у нас два секретарі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у рішення від 14 вересня 2023 року держреєстратор уже відмовився реєструвати Дениса Кравченка секретарем Южноукраїнської міськради. В документі зазначено, що він подав документи не в повному обсязі, а також не став залишати у реєстратора оригінали документів і власну заяву про реєстрацію. Також вказано, що були допущені технічні помилки при заповненні заяви.

Також нагадаємо, що 5 вересня депутати Южноукраїнської міськради на самостійно зібраному засіданні проголосували за звільнення секретаря міської ради Олександра Акуленка («Слуга народу»).

На заміну «слузі народу» в Южноукраїнську депутати обрали нового секретаря від «Пропозиції» Дениса Кравченка.

На засіданні були присутні 21 депутат («ОПЗЖ», «ЄС», «Сила людей», «Пропозиція»). За інформацією «НикВести» більшість з них має відношення або безпосередньо працює на Південноукраїнській АЕС.

Перед засіданням депутати намагалися вигнати кореспондентку та оператора «НикВести». Зокрема, Анжела Савастру, обрана від ОПЗЖ, заявила, що за власні гроші орендувала приміщення у будинку культури «Енергетик», і нібито тому журналісти не мають права там знаходитися. А потім попросила їх «скинутися» їй за оренду.

Народний депутат Артем Чорноморов, обраний до Ради по округу, до якого входить Южноукраїнськ, вважає рішення про припинення повноважень тимчасово виконуючого обов’язки міського голови Олександра Акуленка, недійсним. За його словами, «це захоплення влади».