Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 у Миколаєві. Фото з відкритих джерел

Сім центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві планують скоротити до двох або чотирьох закладів. Це дозволить економити міському бюджету до 27 мільйонів гривень на рік.

Такий варіант реорганізації закладів розглядають за результатами перших трьох засідань робочої групи, повідомила у коментарі «НикВести» керівниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай.

— Усі розуміють, що адміністративно-господарчий персонал забирає десятку частину тих коштів, які могли йти на розвиток закладу. На даний час проведено три засідання робочої групи. Є декілька пропозицій: або зробити два центри, або чотири центри в кожному районі міста. Результати роботи робочої групи, я думаю, ми опублікуємо, як тільки буде прийнято якесь рішення. Наразі ще триває обговорення, – сказала вона.

Попередньо розглядають варіант скорочення семи центрів первинної допомоги до двох або чотирьох та збільшення кількості амбулаторій в їх підпорядкуванні, сказала Ірина Шамрай.

— Наразі в центрі шість амбулаторій, а буде 18 амбулаторій. У другому центрі вісім амбулаторій, а буде 21. Я вам хочу сказати, що це ніяк не впливає на якість, тому що все рівно ті кошти з міського бюджету, які виділяються на різні потреби, вони пропорційно розподіляються по пацієнтах, – додала вона.

Водночас реорганізація центрів, каже Ірина Шамрай, дозволить економити міському бюджету до 27 мільйонів гривень на рік.

— Якщо буде реорганізовано в два центри, то економія коштів на рік буде близько 27 мільйонів гривень. Якщо функціонувати буде чотири центри в кожному районі Миколаєва, то економія орієнтовно буде складати 15 мільйонів гривень, – сказала Ірина Шамрай.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві хочуть створити робочу групу для аудиту економічної ефективності 7 медико-санітарних закладів первинного рівня. Пізніше у коментарі «НикВести» керівниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай повідомила, що реорганізувати сім центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві планують за дорученням Міністерства охорони здоров'я України.

Раніше Ірина Шамрай повідомляла, що у зв’язку з війною з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах. За її словами, найбільш дефіцитними для міста сьогодні стали лікарі первинної медичної допомоги.