АТ «Укрзалізниця» планує залучити «Миколаївський тепловозоремонтний завод» та завод «Екватор» до ремонтів тепловозів серії ТЕ33АС виробництва Wabtec Corporation.

Таку можливість обговорювали на зустрічі зі спеціалізованими підприємствами-виробниками, повідомили у компанії.

Водночас «Укрзалізниця» також планує залучати до цього процесу інших українських виробників: ТОВ «Полтавський тепловозоремонтний завод», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ТОВ «Елтра-Україна», ТОВ «ОСК-Технолоджі», СНВО «Імпульс», НВП «Хартрон-Експрес ЛТД», ТОВ «Трансбау плюс», ТОВ «Елпо Україна», «Компрессорс Інтернешнл», ТОВ «НПП «ПРОК». Усі вони брали участь у зустрічі.

Там зазначили, що на сьогодні термін гарантійного обслуговування американських тепловозів вже закінчився. Згідно з контрактами, Wabtec поставив усі необхідні вузли та комплектуючі для технічного обслуговування локомотивів даної серії. Ініціативу зі співпраці з українськими підприємствами в «Укрзалізниці» обґрунтовують тим, що планують роботу наперед та шукають можливість локалізації в Україні виробництва та ремонту необхідного обладнання для подальшої сталої роботи цих локомотивів.

«У 2024 році ми вже вступаємо в період необхідності проведення ремонту локомотивів, де повинна бути проведена заміна окремих вузлів, агрегатів тощо. Тому ми прагнемо, щоб українські виробники вивчили всі технічні питання та підказали нам діапазон можливостей на майбутнє», — прокоментував в.о. директора департаменту локомотивного господарства АТ «Укрзалізниця» Олександр Богданов.

Нагадаємо, «Миколаївський тепловозоремонтний завод» розпочав свою роботу на міжнародній виставці TRAKO-2023 у десятці кращих залізничних транспортних підприємств з України.