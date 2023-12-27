Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що Варварівський міст все ж передали у державну власність. Наразі проводять тендери для подальшого обслуговування мосту.

Про це він розповів 26 грудня на пресконференції за підсумками року, пишуть «НикВести».

Віталій Кім спрогнозував, що переможцем тендерів стане комунальне підприємство «ЕЛУ автодоріг», яке і раніше обслуговувало міст. За словами голови ОВА, лише там є «ексклюзивні спеціалісти, яких більше ніде немає».

На питання, чи не виникне ситуації, що міст доведеться закрити через його аварійний стан, Віталій Кім відповів, що міст у будь-якому разі закриють через декілька років, але лише для ремонту.

«Моя думка, чи не буде такої ситуації, що міст закриють, буде, через пару років, коли ми будемо його відбудовувати. Але ми забезпечимо альтернативну переправу. Що стосується його безпеки, то все буде добре, під час війни казати про експертизи, ремонти й те, що у нас тут відпала фарба не доречно. Маємо мости, маємо роботу по цим мостам, треба не чіпати та не заважати людям працювати», — сказав очільник ОВА.

Нагадаємо, під час засідання 13 жовтня ухвалив рішення про передачу Інгульського та Південнобузького (Варварівського) мостів у Миколаєві до державної власності.

Однак нещодавно в коментарі «НикВести» директор підприємства «ЕЛУ автодоріг» Віталій Шевченко повідомив, що наразі ще триває процес документального оформлення передачі мосту з міської в державну власність.

Варварівський міст, архівне фото "НикВести"

Як відомо, Варварівський міст у Миколаєві є частиною траси міжнародного значення М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» та на сьогоднішній день перебуває в аварійному стані. У лютому 2020 року розпочався процес передачі мосту з комунальної власності міста на баланс «Укравтодору», проте передачу довгий час не могли завершити. Пов'язано це з тим, що для прийняття Варварівського мосту до державної власності Міністерство фінансів просить Миколаїв надати вартість реконструкції споруди. Для цього місту необхідно було провести експертизу та замовити проектно-кошторисну документацію ремонту мосту, загальна вартість яких становить близько 20 мільйонів гривень. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомляв, що у бюджеті міста коштів на це немає.

Як відомо, 20 грудня, у Миколаєві виникли автомобільні затори у районі Варварівського та Інгульського мостів. Транспортний колапс стався через поломку частини Варварівського мосту.

Аналогічна ситуація сталася вранці, 6 грудня. Тоді в «ЕЛУ автодоріг» повідомили, що виникла аварійна ситуація з конструкцією частини Варварівського мосту.

Про необхідність ремонту Варварівського мосту також знає президент Володимир Зеленський. У липні 2019 року глава держави повідомив, що вирішення проблеми Варварівського мосту – це першочергове завдання губернатора. Через чотири місяці під час брифінгу в Очакові Володимир Зеленський знову озвучив це питання. Тоді він змусив діючого тоді губернатора Миколаївщини Олександра Стадника пообіцяти відремонтувати Варварівський міст до кінця 2020 року.

Питанням передачі Варварівського мосту також зайнялася депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська. У липні 2021 року вона ініціювала нараду за участю міністра інфраструктури Олександра Кубракова, представниками Міністерства фінансів, «Укравтодору» та міської ради, аби розібратися у питанні передачі мосту. Однак і це не дало результату, оскільки через два місяці питання так і не було вирішено. Водночас, в «Укравтодорі» повідомили, що питання про виділення грошей на ремонт Варварівського мосту розглянуть тільки після його передачі в держвласність.