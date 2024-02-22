У Трояндовому сквері у Миколаєві демонтували рекламні конструкції. Фото: Євген Поляков

У сквері «Трояндовому» по вулиці Соборній у Миколаєві демонтували рекламні банери.

Про це розповів головний архітектор Миколаєва Євген Поляков, пишуть «НикВести».

За його словами усі рекламні конструкції у сквері мали не діючі документи на розміщення.

— Звільнили трояндовий сквер від сміття у вигляді реклами, — написав Євген Поляков на своїй сторінці в Instagram.

У Трояндовому сквері у Миколаєві демонтували рекламні конструкції. Фото: Євген Поляков У Трояндовому сквері у Миколаєві демонтували рекламні конструкції. Фото: Євген Поляков

В коментарі «НикВести» архітектор наголосив, що в сквері більше не будуть встановлювати нові сіті-лайти.

— Сквер тепер вільний від таких рекламних конструкцій. Надання нових дозволів у цьому місці не передбачено, — зазначив Євген Поляков.

Також невдовзі планують демонтувати конструкції, які залишилися від рекламних бордів.

У Трояндовому сквері у Миколаєві демонтували рекламні конструкції. Фото: Євген Поляков У Трояндовому сквері у Миколаєві демонтували рекламні конструкції. Фото: Євген Поляков У Трояндовому сквері у Миколаєві демонтували рекламні конструкції. Фото: Євген Поляков

Зазначимо, на прибирання самовільно розміщених рекламних конструкцій у Миколаєві протягом 2024 року з міського бюджету планують виділити 439 тисяч 479 гривень.

У 2023 році у Миколаєві розпочали роботи по демонтажу тимчасових споруд, у тому числі рекламних конструкцій, які мають занедбаний вигляд. Так, за рік у місті прибрали більше 120 рекламних об’єктів.

Зокрема у грудні 2023 року у Миколаєві демонтували чотири рекламні конструкції. Містяни поскаржились на їхній занедбаний стан.

Раніше, навесні минулого року на вулиці Великій Морській прибрали ряд великих рекламних конструкцій, які нависали над проїжджою частиною.

Також аварійні білборди, які псували вигляд міста демонтували у Заводському районі Миколаєва.

Ще раніше в Інгульському районі Миколаєва комунальники демонтували тимчасові споруди та рекламні конструкції та нагадали підприємцям, що не можна ставити кіоски там, де заманеться.