У Миколаєві продовжується робота з ліквідації білбордів

На прибирання самовільно розміщених рекламних конструкцій у Миколаєві протягом 2024 року з міського бюджету планують виділити 439 тисяч 479 гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Зазначимо, що у 2023 році у Миколаєві розпочали роботи по демонтажу тимчасових споруд, у тому числі рекламних конструкцій, які мають занедбаний вигляд. Так, за рік у місті прибрали більше 120 рекламних об’єктів.

У 2024 році міськрада планує прибрати від такого роду споруд 804,2 метрів квадратних. Точна кількість рекламних конструкцій, які планують демонтувати не вказана.

Скриншот з тендерної документації на сайті ProZorro

Нагадаємо, у грудні 2023 року у Миколаєві демонтували чотири рекламні конструкції. Містяни поскаржились на їхній занедбаний стан.

Раніше, навесні минулого року на вулиці Великій Морській прибрали ряд великих рекламних конструкцій, які нависали над проїжджою частиною.

Також аварійні білборди, які псували вигляд міста демонтували у Заводському районі Миколаєва.

Ще раніше в Інгульському районі Миколаєва комунальники демонтували тимчасові споруди та рекламні конструкції та нагадали підприємцям, що не можна ставити кіоски там, де заманеться.