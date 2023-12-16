У Миколаєві протягом року знесли більше 120 рекламних об'єктів.

Про це розповів заступник директора департаменту внутрішнього фінансового контролю нагляду та протидії корупції Миколаївської міськради Віталій Ярошенко, повідомляє Миколаївська міська рада.

Він зазначив, що на початку року було прийнято рішення про демонтаж тимчасових споруд щодо яких є відмова в продовженні оренди землі та в яких вже тривалий час жодна господарська діяльність не ведеться, вони мають занедбаний стан та вигляд. Це стосувалось і рекламних конструкцій. Їх прибирали з вулиць міста за наявності наказу про демонтаж департаменту архітектури та містобудування, а також з огляду на їх технічний стан.

«Половина із демонтованих рекламних конструкцій були прибрані після звернень громадян, які надходили до контакт-центру при Миколаївській міській раді. Ці конструкції мали неохайний зовнішній вигляд, а нашим містян небайдужий вигляд міста», — розповів Віталій Ярошенко.

Всього з початку року демонтовано 15 тимчасових споруд, близько 35 великих рекламних щитів, а також більше 90 інших елементів зовнішньої реклами. Цю роботу планують продовжувати і наступного року.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві демонтували чотири рекламні конструкції, містяни поскаржились на їхній занедбаний стан.