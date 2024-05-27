Миколаївська астрономічна обсерваторія, фото з відкритих джерел

Миколаївська обсерваторія, одна з найстаріших у Східній Європі, сьогодні святкує своє 203-річчя.

Миколаївський обласний краєзнавчий музей опублікував у Facebook кілька цікавих фактів про цей історичний заклад.

За археологічними дослідженнями, у стародавні часи на місці обсерваторії було святилище скіфів.

Обсерваторія розташована у найвищій точці нашого міста — на Спаському пагорбі, 52 метри над рівнем моря. Територія обсерваторії — 9 гектарів, які є домівкою кількох видів червонокнижних рослин. Адже ця ділянка у самому центрі Миколаєва за весь час існування міста ніколи не забудовувалася.

Першим директором і астрономом нашої обсерваторії став Карл Кнорре, якому на той момент ще не виповнилося й 20 років. Цю посаду він обіймав понад 50 років.

Окрім того, в миколаївській обсерваторії проводились наукові дослідження світового масштабу. Наприклад, за керівництва Кнорре в обсерваторії було складено 5-й аркуш зоряної карти Берлінської академії наук.

Також платформа MY ART опублікувала оцифровані поштові листівки та гравюру.

Поштова листівка. Початок ХХ століття Поштова листівка. Початок ХХ століття. Видавництво Ш. Ф. Александровича Гравюра «Обсерваторія в Миколаєві»

Нагадаємо, що в рамках модернізації мережі закладів вищої освіти та наукових установ Кабінет міністрів ухвалив рішення приєднати Науково-дослідний інститут «Миколаївська астрономічна обсерваторія» до Головної астрономічної обсерваторії НАН України.

Також у МОН повідомили, що наразі Миколаївська астрономічна обсерваторія активно співпрацює у заповненні міжнародних астрономічних баз даних, в програмах підтримки земних аспектів космічних місій, а також у виконанні цільових комплексних програм космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України.

Крім того, Миколаївська обсерваторія включена до попереднього списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО від України.