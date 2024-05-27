Миколаївська обсерваторія, одна з найстаріших у Східній Європі, сьогодні святкує своє 203-річчя.
Миколаївський обласний краєзнавчий музей опублікував у Facebook кілька цікавих фактів про цей історичний заклад.
За археологічними дослідженнями, у стародавні часи на місці обсерваторії було святилище скіфів.
Обсерваторія розташована у найвищій точці нашого міста — на Спаському пагорбі, 52 метри над рівнем моря. Територія обсерваторії — 9 гектарів, які є домівкою кількох видів червонокнижних рослин. Адже ця ділянка у самому центрі Миколаєва за весь час існування міста ніколи не забудовувалася.
Першим директором і астрономом нашої обсерваторії став Карл Кнорре, якому на той момент ще не виповнилося й 20 років. Цю посаду він обіймав понад 50 років.
Окрім того, в миколаївській обсерваторії проводились наукові дослідження світового масштабу. Наприклад, за керівництва Кнорре в обсерваторії було складено 5-й аркуш зоряної карти Берлінської академії наук.
Також платформа MY ART опублікувала оцифровані поштові листівки та гравюру.
Нагадаємо, що в рамках модернізації мережі закладів вищої освіти та наукових установ Кабінет міністрів ухвалив рішення приєднати Науково-дослідний інститут «Миколаївська астрономічна обсерваторія» до Головної астрономічної обсерваторії НАН України.
Також у МОН повідомили, що наразі Миколаївська астрономічна обсерваторія активно співпрацює у заповненні міжнародних астрономічних баз даних, в програмах підтримки земних аспектів космічних місій, а також у виконанні цільових комплексних програм космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України.
Крім того, Миколаївська обсерваторія включена до попереднього списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО від України.
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Миколаївська обсерваторія, одна з найстаріших у Східній Європі, сьогодні святкує своє 203-річчя.
Миколаївський обласний краєзнавчий музей опублікував у Facebook кілька цікавих фактів про цей історичний заклад.
За археологічними дослідженнями, у стародавні часи на місці обсерваторії було святилище скіфів.
Обсерваторія розташована у найвищій точці нашого міста — на Спаському пагорбі, 52 метри над рівнем моря. Територія обсерваторії — 9 гектарів, які є домівкою кількох видів червонокнижних рослин. Адже ця ділянка у самому центрі Миколаєва за весь час існування міста ніколи не забудовувалася.
Першим директором і астрономом нашої обсерваторії став Карл Кнорре, якому на той момент ще не виповнилося й 20 років. Цю посаду він обіймав понад 50 років.
Окрім того, в миколаївській обсерваторії проводились наукові дослідження світового масштабу. Наприклад, за керівництва Кнорре в обсерваторії було складено 5-й аркуш зоряної карти Берлінської академії наук.
Також платформа MY ART опублікувала оцифровані поштові листівки та гравюру.
Нагадаємо, що в рамках модернізації мережі закладів вищої освіти та наукових установ Кабінет міністрів ухвалив рішення приєднати Науково-дослідний інститут «Миколаївська астрономічна обсерваторія» до Головної астрономічної обсерваторії НАН України.
Також у МОН повідомили, що наразі Миколаївська астрономічна обсерваторія активно співпрацює у заповненні міжнародних астрономічних баз даних, в програмах підтримки земних аспектів космічних місій, а також у виконанні цільових комплексних програм космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України.
Крім того, Миколаївська обсерваторія включена до попереднього списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО від України.