У застосунку «Резерв+» оновили свої дані 260 тисяч військовозобов’язаних / Фото: Міноборони

Станом на 20 травня 260 тисяч чоловіків призовного віку оновили військово-облікові дані у мобільному застосунку від Міноборони «Резерв+».

Про це розповів речник Міноборони України Дмитро Лазуткін в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок).

За його словами, загалом в додатку авторизувалися близько 460 тисяч разів.

— Ці вихідні були безсонним вікендом для технічних працівників, які працювали над «Резервом+». Наразі вже уточнили або оновили, як часто говорять в медіа, свої дані близько 260 тисяч українців. Ще більша кількість навіть авторизувалася. Тобто там йдеться, якщо я не помиляюсь, на цей момент близько 460 тисяч, — зазначив він.

Речник Міноборони зауважив, що зараз оновити дані можуть також чоловіки за кордоном. Він додав, що у перший день запуску мобільного застосунку це було неможливим.

— На сьогодні вже доступний «Резерв+» в понад 200 країнах світу. Тобто ті українці, які перебувають за кордоном, також можуть уточнити свої дані. Нагадаю, що в перший день за кордоном не можна було авторизуватися. А зараз пройшов апдейт і, в принципі, така можливість є щодо технічних моментів, — розповів представник відомства.

Для захисту додатка працювала команда технічних фахівців, додав Дмитро Лазуткін.

Також він зазначив, що враховані ризики та нюанси, аби вберегти мобільний застосунок від ймовірних DOS-атак.

— Закладені були ризики від початку. Також розраховували, що може бути й DOS-атака на сервери. Максимум, що можна було зробити, було зроблено. І зараз всі побажання, всі нюанси, які виникають, ці зауваження також беруться в розробку, — розказав Дмитро Лазуткін.

За його словами, згодом, ймовірно, розглянуть можливість авторизації у мобільному застосунку не лише через ID-банкінг, а й в інший спосіб. Яким саме, він наразі не уточнив.

— ID-банкінг наразі єдиний спосіб авторизуватися. Так, будемо розглядати знову ж таки залежно від запитів. Якщо буде запит на якусь іншу форму авторизації, на якийсь інший алгоритм, то знову ж таки з-за кордону переважно, тому що від українських військовозобов’язаних такого запиту не надходило на цей час. Але, якщо будуть запити, то це буде опрацьовано, — розповів речник Міноборони.

Впродовж місяця у мобільному застосунку «Резерв+» з’явиться оновлення і відображатиметься також спеціальний код, аналогічний тому, який повинен міститися на військово-обліковому документі.

Такий код буде дійсним для перевірки працівниками ТЦК та СП, поліції, Держприкордонслужби, пояснив Лазуткін.

— Резерв+» поки що штрихкоду не має, але найближчим місяцем (скажімо так, щоб не вводити людей в оману) має з’явитися електронний аналог паперового документа, який можна буде пред’являти представникам поліції, ТЦК та СП і прикордонної служби у разі зупинки. Тобто він буде абсолютно ідентичний паперовому, — додав речник відомства.

Як повідомив згодом глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, станом на 20 травня військово-облікові дані у додатку «Резерв+» оновили вже понад 400 тисяч громадян.

Нагадаємо, з понеділка 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані.

17 травня Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.