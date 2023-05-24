Комунальне підприємство «Миколаївводоканал» оголосило тендер на аварійно-відновлювальних робіт з усунення витоку на каналізаційному колекторі по вулиці Флотській.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

У техзавданні мова йде про демонтаж 175 метрів залізобетонних труб і їхню заміну та супутні роботи, пов’язані з цим. На ремонт планують витратити 3 мільйона гривень.

Аукціон запланований на 2 червня. Переможець повинен виконати роботи до кінця поточного року.

Відзначимо, що колектор по Флотській капітально ремонтували кілька років тому. Влітку 2021 року руйнування колектору стали критичними. Було пошкоджено близько 400 метрів труб. Нечистоти загрожували затопленням сусіднім будинкам, через що водоканал почав відкачувати стоки.

Однак заміну труб розпочали лише у вересні, оскільки депутати міськради не могли перерозподілити кошти.