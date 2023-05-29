Після звільнення Снігурівщини, миколаївські піротехніки щодня виїздять на виклики та проводять розмінування деокупованих територій області. Однак, незважаючи на те, що велика площа вже розмінована, досі зберігається високий рівень небезпеки.

Про безпекову ситуацію на звільнених територіях розповів заступник начальника управління - начальник відділу гуманітарного розмінування управління реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Миколаївській області Юрій Слющенко, повідомляє кореспондентка «НикВести».

За словами рятувальників, сьогодні на деокупованих територіях розміновано близько 4 тисяч гектарів та 159 кілометрів доріг. Так, за словами Юрія Слющенко, більшість проїзних доріг області вже обстежені та придатні для пересування.

— З початку повномасштабної агресії наші піротехнічні підрозділи на території Миколаївської області вже залучалися більше 5 тисяч разів. За цей період вилучено та знешкоджено близько 17 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів. Після деокупації Херсона та Снігурівського району, нашими підрозділами розміновано близько 4 тисяч гектарів землі, 462 об’єкта, 159 кілометрів доріг. На теперішній час, відповідно до останніх даних, у нас 111 населених пунктів є деокуповані. Майже до усіх населених пунктів люди вже повернулися та продовжують повертатися. Є декілька місць, куди люди повернулися лише щоб забрати речі, які залишилися, ми допомагали їм розміновувати підходи до їхніх будинків. Якщо ми говоримо про проїзні дороги, то більшість з них вже обстежені, — зазначив начальник відділу гуманітарного розмінування.

В ДСНС наголосили, що на гарячу лінію служби щодня надходять виклики від жителів деокупованих населених пунктів, та пунктів так званої «сірої зони», що знаходилися під обстрілами. За словами Юрія Слющенко, на Миколаївщині недостатньо розрахунків для швидкого реагування у всіх населених пунктах, через що прибуття піротехнічних підрозділів може затягнутися більше ніж на декілька днів.

— Стосовно населених пунктів, куди вже повернулися. Нам щоденно надходять повідомлення про те, що люди у своєму дворі знаходять вирву у якій може стирчати снаряд, ракета, РСЗВ і так далі. Варто зазначити, що 111 пунктів це лише деокуповані, але є ще населені пункти, які були в «сірій зоні», які обстрілювалися. Наразі щоденно задіяно 11 розрахунків усього, деякі з них постійно задіяні на об’єктах критичної інфраструктури. Відповідно посилати розрахунки у всі населені пункти неможливо. Тому люди, які повертаються додому, якщо бачуть небезпеку, телефонують нам. Деколи прибуття піротехнічного підрозділу затягується не на один день, — наголосив Юрій Слющенко.

Він вважає, що «подарунки» у вигляді нерозірвавшихся боєприпасів жителі миколаївської області будуть знаходити ще точно не один рік.

— Так, це питання вирішується, але стверджувати на 100%, що деокуповані населені пункти є безпечними я сказати не можу, і вважаю, що ще не один рік ми будемо знаходити залишки, — резюмував Юрій Слющенко.

Нагадаємо, наразі в україні основні роботи з розмінування проводяться у Донецькій, Херсонській, Миколаївській і Харківській областях.

Так, на Миколаївщині через мінування території обстеження потребують 288 тисяч гектарів. До кінця цього року планують очистити 88 тисяч гектарів.