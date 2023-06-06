Миколаїв стане транзитним пунктом для людей, яких вивозять з підтоплених територій Херсонської області. Далі їх автобусами та потягом везтимуть в інші регіони країни.

Про це в коментарях «НикВести» повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Він зазначив, що місто готується приймати людей та при необхідності надати їм прихисток. Проте наразі відомо, що люди не залишатимуться надовго в Миколаєві.

— Миколаїв готується приймати біженців, як транзитна зона. Зараз у нас підготовлені точки на автовокзалі та залізничному вокзалі. Зараз ми бачимо, що кількість людей не така велика, поки не набирається і одного потяга, там до тисячі людей зараз. Будемо дивитися, як буде змінюватись ситуація. В будь якому разі вже до Миколаєва готуються автобуси, чи вже виїхали, з Одеси, Кропивницького, Хмельницького, Черкас. Тобто це автобуси, які будуть забирати людей і вивозити вглиб України, — розповів мер міста.

Також він зазначив, що наразі немає точної інформації, чи може підтоплення дійти до територій Миколаєва.

— В Інгульці, який є притокою Дніпра піднялась вода поки що на п’ять сантиметрів. Поки що жодної інформації ні від ДСНС, ні від кого іншого подібної інформації (про можливе підтоплення, - ред.) ми не маємо, — додав він.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

У Херсонській області на правому березі Дніпра вже повністю або частково затоплено вісім населених пунктів. Також вода дісталась до одного з мікрорайонів Херсону. Людей автобусами та потягом евакуйовуватимуть до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Підрив може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції. Проте наразі ситуація контрольована, запевнили в «Енергоатомі».

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом.

Нагадаємо, за даними української розвідки, росіяни замінували Каховську ГЕС ще у квітні 2022 року, а восени встановили вибухівку на опорах та шлюзах.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт під чужим прапором.

На тлі повідомлень про можливу підготовку російського теракту на Каховській гідроелектростанції, українська сторона ще в жовтні 2022 року вимагала направити на об’єкт міжнародну місію спостерігачів.