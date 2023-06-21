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У Миколаєві виконком призначив тимчасових перевізників на автобусні маршрути №17 та №79.

Відповідні рішення опубліковані на сайті Миколаївської міськради.

В документі вказано, що з 15 червня на маршруті № 17 працюватиме ТОВ «Еталонавто». Перевізника призначено до проведення чергового конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування терміном до 3 місяців.

Автобуси курсуватимуть з 06:00 до 22:00 за схемою руху: «вул. Олега Ольжича, 15/1 – вул. Маячна, 1/7» (вул. Олега Ольжича, 15/1, вул. Тернопільська, вул. Лесі Українки, пр. Богоявленський, вул. Металургів, вул. Академіка Рильського, вул. Гетьмана Сагайдачного, вул. Львівська, вул. Остапа Вишні, вул. Степова, пр. Богоявленський, вул. Маячна, 1/7).

Також з 22 червня призначено тимчасового перевізника на автобусний маршрут №79. Пасажирів до проведення нового конкурсу возитиме КП «Миколаївпастранс».

Перевозитимуть людей з 06:00 до 22:00 за схемою руху: вул. Велика Морська - ВТФ «Велам» (вул. Велика Морська, 11/1, вул. Олега Григор’єва, вул. Галини Петрової, вул. Бузника, просп. Центральний, просп. Богоявленський, просп. Миру, вул. Космонавтів, вул. Троїцька, 67).

У зворотному напрямку: (вул. Троїцька, 67, вул. Космонавтів, просп. Миру, просп. Богоявленський, просп. Центральний, вул. Шосейна, вул. Нікольська, вул. Велика Морська, 11/1).

Нагадаємо, що у Миколаєві після скарги на шансон та іншу російськомовну музику, яка лунала у маршрутці №21, водія змусили прибрати з салону магнітолу.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» почала аналізувати звернення пасажирів за допомогою штучного інтелекту ChatGPT.