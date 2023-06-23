Народний депутат Артем Чорноморов у ході робочого візиту до США домовився з американськими партнерами про будівництво заводу у сфері ядерної енергетики біля міста Южноукраїнськ Миколаївської області.

Про залучення закордонних інвестицій він розповів 22 червня на нараді з головами териоріальних громад Вознесенського району, передає кореспондент «НикВести».

За його словами, проект планують реалізувати після завершення повномасштабної війни. Однак, наразі вже розпочали роботи щодо розробки технічної документації.

— На що була націлена моя поїздка в Сполучені Штати - це розмова з ядерним товариством і діалог з інститутом ядерних технологій США, — розповів Артем Чорноморов.

Разом з тим він поділився планами будівництва зернового терміналу у Вознесенську.

— Що стосовно інвестицій, наразі є плідна робота з мером міста Вознесенськ стосовно можливого будівництва терміналу зернового. Або він може використовуватися не лише як зерновий, це загалом буде сполучення річка-море, - поділився ідеями нардеп.

Ло того ж, сьогодні, за словами Артема Чорноморова планується залучення та переміщення до Миколаївського регіону бізнесу, який знаходиться в більш небезпечних зонах.

— Ведуться роботи по знаходженю певних економічно-раціональних логістичних місць в нашій області для того, щоб був переміщений до нашого регіону бізнес з місць, що знаходяться в жовтій та червоній зоні, — додав нардеп.

Нагадаємо, раніше Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підрахував, що для швидкого відновлення Україні необхідні іноземні інвестиції на суму 50 мільярдів доларів щорічно протягом пʼяти років.