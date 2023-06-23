Народний депутат Артем Чорноморов у ході робочого візиту до США домовився з американськими партнерами про будівництво заводу у сфері ядерної енергетики біля міста Южноукраїнськ Миколаївської області.
Про залучення закордонних інвестицій він розповів 22 червня на нараді з головами териоріальних громад Вознесенського району, передає кореспондент «НикВести».
За його словами, проект планують реалізувати після завершення повномасштабної війни. Однак, наразі вже розпочали роботи щодо розробки технічної документації.
— На що була націлена моя поїздка в Сполучені Штати - це розмова з ядерним товариством і діалог з інститутом ядерних технологій США, — розповів Артем Чорноморов.
Разом з тим він поділився планами будівництва зернового терміналу у Вознесенську.
— Що стосовно інвестицій, наразі є плідна робота з мером міста Вознесенськ стосовно можливого будівництва терміналу зернового. Або він може використовуватися не лише як зерновий, це загалом буде сполучення річка-море, - поділився ідеями нардеп.
Ло того ж, сьогодні, за словами Артема Чорноморова планується залучення та переміщення до Миколаївського регіону бізнесу, який знаходиться в більш небезпечних зонах.
— Ведуться роботи по знаходженю певних економічно-раціональних логістичних місць в нашій області для того, щоб був переміщений до нашого регіону бізнес з місць, що знаходяться в жовтій та червоній зоні, — додав нардеп.
Нагадаємо, раніше Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підрахував, що для швидкого відновлення Україні необхідні іноземні інвестиції на суму 50 мільярдів доларів щорічно протягом пʼяти років.
Народний депутат Артем Чорноморов у ході робочого візиту до США домовився з американськими партнерами про будівництво заводу у сфері ядерної енергетики біля міста Южноукраїнськ Миколаївської області.
Про залучення закордонних інвестицій він розповів 22 червня на нараді з головами териоріальних громад Вознесенського району, передає кореспондент «НикВести».
За його словами, проект планують реалізувати після завершення повномасштабної війни. Однак, наразі вже розпочали роботи щодо розробки технічної документації.
— На що була націлена моя поїздка в Сполучені Штати - це розмова з ядерним товариством і діалог з інститутом ядерних технологій США, — розповів Артем Чорноморов.
Разом з тим він поділився планами будівництва зернового терміналу у Вознесенську.
— Що стосовно інвестицій, наразі є плідна робота з мером міста Вознесенськ стосовно можливого будівництва терміналу зернового. Або він може використовуватися не лише як зерновий, це загалом буде сполучення річка-море, - поділився ідеями нардеп.
Ло того ж, сьогодні, за словами Артема Чорноморова планується залучення та переміщення до Миколаївського регіону бізнесу, який знаходиться в більш небезпечних зонах.
— Ведуться роботи по знаходженю певних економічно-раціональних логістичних місць в нашій області для того, щоб був переміщений до нашого регіону бізнес з місць, що знаходяться в жовтій та червоній зоні, — додав нардеп.
Нагадаємо, раніше Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підрахував, що для швидкого відновлення Україні необхідні іноземні інвестиції на суму 50 мільярдів доларів щорічно протягом пʼяти років.