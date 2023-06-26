В акваторії Миколаєва за чотири дні рівень води впав на 6 сантиметрів і вже складає плюс п’ять сантиметрів від норми.
Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
— На ранок 26 червня, загальний рівень води в акваторії Миколаєва +5 см, — повідомив Сєнкевич.
За даними міського голови, на ранок 22 червня, загальний рівень води в акваторії Миколаєва складав +11 см.
Нагадаємо, що станом на 20 червня у Миколаївській області залишались підтопленими 943 гектари лісів.
В акваторії Миколаєва за чотири дні рівень води впав на 6 сантиметрів і вже складає плюс п’ять сантиметрів від норми.
Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
— На ранок 26 червня, загальний рівень води в акваторії Миколаєва +5 см, — повідомив Сєнкевич.
За даними міського голови, на ранок 22 червня, загальний рівень води в акваторії Миколаєва складав +11 см.
Нагадаємо, що станом на 20 червня у Миколаївській області залишались підтопленими 943 гектари лісів.