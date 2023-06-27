В районах Миколаївської області проведуть повторну перевірку стану укриттів для визначення найскладніших ділянок.

Про це на брифінгу розповів перший заступник голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає кореспондент «НикВести».

Відомо, що найбільший відсоток проблем з укриттями в області припав саме на місто Миколаїв — 69% занедбаних укриттів Миколаївщини знаходяться в обласному центрі. Відповідно, 31% розподілений по області.

Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський ввів в дію розпорядження РНБО про притягнення до відповідальності тих, хто займається питаннями укриттів, через їхній занедбаний стан. Однак, до відповідного указу президента увійшло лише місто Миколаїв без інших територій області.

На брифінгу стало відомо, що наразі вирішується питання і про інші райони Миколаївщини. Так, найближчим часом поліція разом з ДСНС інспектуватиме населені пункти області з метою виявлення найслабших ділянок та подальшої ліквідації проблеми.

— Зараз ми проведемо повторну перевірку, щоб охопити всі бомбосховища, відповідно буде визначено реальний стан, адже при перевірках ДСНС і поліція фотографує укриття. Так буде визначено більш складні ділянки, населені пункти та громади, визначено фінансовий ресурс і пріоритети, — сказав Георгій Решетілов.

Нагадаємо, загалом Миколаївська область увійшла в 6 областей України з найгіршим показником по стану укриттів.