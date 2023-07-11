На Миколаївщині, 10 липня, через російські обстріли горіла суха трава та чагарники в Куцурубській територіальній громаді громадах.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Також вчора, ворог двічі завдавав артилерійських обстрілів по мису Очаківський та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що вночі, 10 липня, Миколаїв зазнав атаки балістичною ракетою. Удар було завдано по об'єкту інфраструктури, імовірно, ракетою «Іскандер-М».