У Миколаєві розпочали капітальний ремонт будівлі Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Ремонтники вже демонтують покриття на стінах.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

26 червня Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА провів тендер на ремонт будівлі «Приватний театр Монте». Це головна будівля Миколаївського академічного художнього драматичного театру.

Переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬБУД МИКОЛАЇВ ЛТД». За 7 мільйонів гривень підрядник до кінця цього року має замінити вікна, двері, встановити системи кондиціонування, утеплити та оздобити фасади. Також передбачено і ремонт покрівлі.

Нагадаємо, що наприкінці 2021 року Миколаївський художній академічний драматичний театр (колишня назва Миколаївський художній академічний російський драматичний театр) включили в перелік об’єктів, які мали бути відреконструйовані в рамках програми «Велика реставрація». З держбюджету виділили субвенцію у понад 24 мільйона гривень.

Театр почали ремонтувати. Роботи планували закінчити до кінця 2022 року. Однак через початок повномасштабної війни ремонт був зупинений.