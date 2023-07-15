Секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко вважає, що вдала оборона Миколаєва дозволила захистити від вторгнення окупантів не лише Одесу, а й Молдову. За його словами, це була одна з найстратегічніших перемог у війні.

Про це він розповів в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук до фільму «Мосейчук + Кім та його команда».

Роман Костенко приїхав до Миколаєва у перші дні війни та разом з генерал-майором Дмитром Марченком почали вибудовувати оборону міста. Він розповів, що стратегічним завданням було не віддати ворогу Миколаїв і виграти час для Одеси.

— Зі мною може хтось не погодиться, але я думаю, що історики оцінять і колись скажуть, що оборона Миколаєва – це одна з найстратегічніших перемог у війні. Про це говорить багато факторів. По-перше люди, які залишились. Те, що ми змогли зберегти Миколаїв дало нам перспективу звільнити Херсон. Також вихід до Чорного моря, зернова ініціатива. Ми залишились з Чорним морем. Якби вони взяли Миколаїв, вони взяли б і Одесу, далі вони об’єднались би з Придністров’ям. Колеги з Молови теж розуміють, що далі була б Молдова. І Росія через оці «исконно русские земли» ввійшла би в Молдову і звідти диктувала, — говорить військовий.

Роман Костенко, Дмитро Марченко та Віталій Кім

Роман Костенко згадує, що «видихнути» змогли десь під кінець березня минулого року, коли стало зрозуміло що ворог не розрахував сили та почав відступати.

— Спочатку вони хаотично йшли колонами. Ми били по них і били. У них просто не вистачило сил для того, щоб зробити суцільну лінію фронту. Вони думали, що зараз зайдуть, захоплять адмінбудівлі і «добрий день, ми вас тут чекаємо». Але всі встали проти, навіть ті, хто мав проросійські погляди і симпатизував Російській Федерації. Симпатія була коли Росія була далеко, але прилетіли ракети і вони взяли в руки зброю. Коли ми зупинили колони і росіяни зрозуміли, що так вони не стануть. В Первомайську їм нанесли втрат. Ми стабілізували лінію фронту та змусили їх відійти за Березнегувате, туди за Інгулець. Вони розраховували, що зараз стануть, отримають підкріплення та підуть далі. Але Сили оборони зробили це неможливим, — розповів він.

Раніше у фільмі «Мосейчук + Кім та його команда» радниця голови Миколаївської ОВА ВіталіяКіма, його прессекретарка Вікторія Олійник розповіла, що після початку повномасштабної війни, року майже щоденних обстрілів та недопущення російської армії у місто, Миколаїв визначив для себе нову ідеологічну концепцію.

Також голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім позитивно охарактеризував роботу свого першого заступника Георгія Решетілова, при цьому назвавши його «своїм Єрмаком».

Телеведучій Мосейчук начальник Управління Служби безпеки України в Миколаївській області Дмитро Нєвєдров розповів, що за час війни його команда зробила багато роботи, про яку не можна розказувати. Але одного розу його підлеглі прийшли до нього, сказавши, що він тепер їх командир, а не просто начальник.

А ось генерал-майор Дмитро Марченко, відповідальний за оборону Миколаєва на початку повномасштабної війни, розповів, що називає голову ОВА Віталія Кіма Джекі Чаном.

Також Дмитро Марченко в інтерв’ю «НикВести» розповідав, що, на його думку, губернатор Віталій Кім виконав велику роботу над повстанням миколаївців проти російської агресії.