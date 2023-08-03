Миколаївці помітили, що стан скверу «Каскадний», який до початку повномасштабної війни знаходився у занедбаному стані, погіршився ще більше.

Зокрема, фото скверу опублікувала у фейсбук-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді» користувачка під іменем Тетяна Аннушка.

На знімках зафіксовані поламані лавки та погнуті смітники. Місцями від лавок залишився тільки металевий каркас, деякі урни також відсутні.

Крім того, розсипаються бордюри та асфальтове покриття на доріжках.

— Зламані лавки, вкрадені смітники, зруйноване покриття та сходи були і до лютого 2022 року. За півтора року наші «чудові» мешканці додали руйнувань. Біля парку зруйнована, аварійна будівля, де була колись пожежа, а зараз все поросло хащами. На цій території періодично тусять наркомани та безхатьки. І це майже центр міста, — зазначила Тетяна Аннушка.

Нагадаємо, що на початку 2022 року сквер «Каскадний» було передано на баланс комунального підприємства «Миколаївські парки».

Як повідомлялось раніше, місцевий житель поскаржився на незадовільний стан дитячого майданчику у ДМ «Казка». Він звертався з проханням провести там ремонт та модернізацію, на що адміністрація «Казки» повідомила, що за результатами перевірки дитячий майданчик «є цілком безпечним» для відвідування дітей.