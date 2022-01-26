Исполнительный комитет Николаевского городского совета передал на баланс КП «Николаевские парки» все зеленые зоны города.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 26 января.

Как отметил заместитель начальника отдела кадров и юридического обеспечения Департамента ЖКХ Игорь Набатов, решение принимается с целью определения единого субъекта, который будет нести ответственность за все зеленые зоны.

Ранее сообщалось, что в перечень вошли 263 таких объекта (парки, скверы, зеленые зоны на площадях и т.п.):

79 — в Центральном районе;

70 — в Заводском;

56 — в Ингульском;

58 — в Корабельном.

Также КП «Николаевские парки» передадут зеленые насаждения вдоль улиц и дорог:

108 улиц в Центральном районе;

179 — в Заводском;

213 — в Ингульском;

30 — в Корабельном.

Ранее сообщалось, что заместителем директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета назначен мариуполец Дмитрий Мирошниченко, а КП «Николаевские парки» возглавит Дмитрий Чучмай.

Напомним, летом 2021 года мэр Николаева Александр Сенкевич предложил передать все деревья, которые находятся на городской земле, на баланс одного подразделения мэрии или коммунального предприятия.

В ноябре вице-мэр Виталий Луков сообщил, что бюджет Николаева на 2022 год будет сконцентрирован на завершении начатых проектов и усилении двух коммунальных предприятий — «Николаевские парки» и «ДЕЗ «Пилот».