Исполнительный комитет Николаевского городского совета передал на баланс КП «Николаевские парки» все зеленые зоны города.
Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 26 января.
Как отметил заместитель начальника отдела кадров и юридического обеспечения Департамента ЖКХ Игорь Набатов, решение принимается с целью определения единого субъекта, который будет нести ответственность за все зеленые зоны.
Ранее сообщалось, что в перечень вошли 263 таких объекта (парки, скверы, зеленые зоны на площадях и т.п.):
Также КП «Николаевские парки» передадут зеленые насаждения вдоль улиц и дорог:
Ранее сообщалось, что заместителем директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета назначен мариуполец Дмитрий Мирошниченко, а КП «Николаевские парки» возглавит Дмитрий Чучмай.
Напомним, летом 2021 года мэр Николаева Александр Сенкевич предложил передать все деревья, которые находятся на городской земле, на баланс одного подразделения мэрии или коммунального предприятия.
В ноябре вице-мэр Виталий Луков сообщил, что бюджет Николаева на 2022 год будет сконцентрирован на завершении начатых проектов и усилении двух коммунальных предприятий — «Николаевские парки» и «ДЕЗ «Пилот».
Исполнительный комитет Николаевского городского совета передал на баланс КП «Николаевские парки» все зеленые зоны города.
Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 26 января.
Как отметил заместитель начальника отдела кадров и юридического обеспечения Департамента ЖКХ Игорь Набатов, решение принимается с целью определения единого субъекта, который будет нести ответственность за все зеленые зоны.
Ранее сообщалось, что в перечень вошли 263 таких объекта (парки, скверы, зеленые зоны на площадях и т.п.):
Также КП «Николаевские парки» передадут зеленые насаждения вдоль улиц и дорог:
Ранее сообщалось, что заместителем директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета назначен мариуполец Дмитрий Мирошниченко, а КП «Николаевские парки» возглавит Дмитрий Чучмай.
Напомним, летом 2021 года мэр Николаева Александр Сенкевич предложил передать все деревья, которые находятся на городской земле, на баланс одного подразделения мэрии или коммунального предприятия.
В ноябре вице-мэр Виталий Луков сообщил, что бюджет Николаева на 2022 год будет сконцентрирован на завершении начатых проектов и усилении двух коммунальных предприятий — «Николаевские парки» и «ДЕЗ «Пилот».