КП «Николаевские парки» собирается направить 23 миллиона гривен на благоустройство парков и скверов Центрального района.

Соответствующий тендер опубликовали на ProZorro сегодня, 21 января.

Примечательно, что ожидаемая стоимость услуг — 23 миллиона 116 тысяч 400 гривен, в то время как стоимость ухода за зелеными насаждениями Заводского района составляет 17 миллионов 681 тысяча 120 гривен, а Корабельного — 17 миллионов 811 тысяч гривен.

В распоряжение подрядчика попадут 50 объектов. Среди прочего в списке скверы «Каштановый», «Университетский», сквер возле музея судостроения и флота, парк «Адмиралтейский», множество зеленых уголков, улицы Соборная, Адмиральская, Артиллерийская и другие.

Обязанности победителя тендера, как и по условиям двух предыдущих, — осуществлять обрезку деревьев и кустов, поливать растения, высаживать новые цветы, подметать дорожки парков и скверов, запускать фонтаны, убирать мусор и так далее.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что руководителями департамента ЖКХ и КП «Николаевские парки» назначены мариупольские чиновники, а также рассказал о задачах, которые поставлены перед ними.